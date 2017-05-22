Тутси, 1982

Актер Майкл Дорси обладает скверным характером, из-за которого его карьера постоянно буксует. Ради роли в новом сериале он решается на отчаянный шаг - приходит на прослушивание, переодевшись женщиной. Обмана никто не замечает и Майкл получает роль, но проблем не становится меньше. Теперь ему предстоит обманывать множество людей, включая самых близких, а также на своей шкуре прочувствовать, что такое мужской сексизм.