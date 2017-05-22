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Тутси Тутси
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Тутси, 1982

1982 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актер Майкл Дорси обладает скверным характером, из-за которого его карьера постоянно буксует. Ради роли в новом сериале он решается на отчаянный шаг - приходит на прослушивание, переодевшись женщиной. Обмана никто не замечает и Майкл получает роль, но проблем не становится меньше. Теперь ему предстоит обманывать множество людей, включая самых близких, а также на своей шкуре прочувствовать, что такое мужской сексизм.

  • Изначально персонаж Дороти не имел южного акцента, но, пробуя разные варианты произношения, Дастин Хоффман обнаружил, что женский голос у него получается лучше всего, когда он делает этот акцент.
  • Перед съемками Дастин Хоффман провел эксперимент и пришел на родительское собрание в образе Дороти, выдавая себя за тетю своей дочери. Никто не обнаружил обмана.
  • Все плохие новости Дастину Хоффману старались сообщать, когда актер был в образе Дороти. Члены съемочной группы говорили, что как женщина он гораздо более приятный человек.
  • Дастин Хоффман рассказал, что, впервые сыграв Тутси, он пришел домой, расплакался и признался жене, что играя женщину, он впервые осознал свои сексистские взгляды, о которых даже не подозревал.
  • Рабочее название фильма - “Могу ли я солгать тебе?”. Дастин Хоффман предложил название “Тутси”. Тутси - кличка собаки его матери.

Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на одной работе. Тогда он переодевается в женское платье и вскоре понимает, что женщиной он больше нравится людям. Дороти-Майкл сразу получает работу. Однако у него возникают трудности с девушкой, которую любит.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 1 декабря 1982
Премьера в мире 10 июня 1982
Возраст 16+
Режиссер
Сидни Поллак
Сидни Поллак
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Сидни Поллак
Сидни Поллак
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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