Тутси, 1982

Актер Майкл Дорси обладает скверным характером, из-за которого его карьера постоянно буксует. Ради роли в новом сериале он решается на отчаянный шаг - приходит на прослушивание, переодевшись женщиной. Обмана никто не замечает и Майкл получает роль, но проблем не становится меньше. Теперь ему предстоит обманывать множество людей, включая самых близких, а также на своей шкуре прочувствовать, что такое мужской сексизм.
Актер Майкл Дорси из-за своего характера не может удержаться ни на одной работе. Тогда он переодевается в женское платье и вскоре понимает, что женщиной он больше нравится людям. Дороти-Майкл сразу получает работу. Однако у него возникают трудности с девушкой, которую любит.