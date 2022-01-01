Люди годами ведут споры о том, существует ли в действительности женская дружба. Или каждая девушка лишь использует остальных в собственных целях и может подставить в самый неожиданный момент. Но режиссеры и сценаристы фильмов верят в то, что дружба между женщинами не просто возможна, но и в состоянии преодолеть любые невзгоды.

Пять лучших фильмов про женскую дружбу

Героини фильмов знают, что настоящей дружбе под силу справиться с любыми проблемами. Именно в ней они черпают силу для того, чтобы жить дальше, и переживать самые сложные моменты. В ситуациях, кажущихся безвыходными, именно дружба спасала женщин от полного отчаяния.

Тельма и Луиза

За главные роли в этой ленте Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис были номинированы на «Оскар». Они играют двух лучших подруг, которые устали от привычной жизни. Тельма почти все время сидит дома из-за деспотичного мужа. Луиза работает официанткой, но тоже мечтает о смене обстановки. Девушки решают бросить все и отправляются прочь из города. Но в первую же ночь их безбашенной поездки они случайно убивают человека. Подруги понимают, что пути к прошлому нет, и решают пуститься во все тяжкие.

Их ищет полиция, поэтому девушки планируют пересечь мексиканскую границу.

Кливлендские пленницы

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю похищений женщин, которые происходили в Кливленде. Ариэль Кастро работал водителем школьного автобуса и никогда не вызывал подозрений у соседей. Никто не знал о том, что он в течение нескольких лет содержал дома трех похищенных девушек. Каждая из них попала в заточение в разное время, но все надеялись рано или поздно сбежать от своего мучителя. За время, проведенное в плену, одна из похищенных родила ребенка. Постепенно они сближаются и вскоре начинают придумывать план, как им вернуться на свободу.

Ангелы Чарли

В классическом блокбастере исполнили роли три известных голливудские актрисы – Кэмерон Диаз, Люси Лью и Дрю Бэрримор. Фильм является ремейком сериала, который выходил на американском телевидении в 70-х годах. Главные героини работают на Чарли, с которым никогда не общаются в живую. Босс раздает им указания по телефону. Девушкам поручают самые сложные дела. Одним из них становится расследование похищения сотрудника крупнейшей корпорации. Однако вскоре выяснится, что преступление подстроено.

А сам похищенный бизнесмен планирует отомстить Чарли за смерть отца, в которой винит его.

Секс в большом городе

Многие женщины полюбили сериал и не хотели расставаться с главными героинями. Создатели проекта решили снять полнометражный фильм, чтобы поставить точку в истории о приключениях четырех подруг. Кэрри собирается выйти замуж за мужчину своей мечты, который уже приготовил для них уютное семейное гнездышко. Однако на подъезде к церкви он понимает, что не готов вступить в брак, и уезжает. Верные подруги намерены любым способом вернуть Кэрри к жизни. Даже если для этого придется вчетвером отправиться в несостоявшееся свадебное путешествие в Мексику.

Очень плохие мамочки

Рано или поздно в жизни каждой женщины может наступить день, когда захочется бросить все и начать жить на полную катушку. Эми слишком долго тянула на себе работу, заботу о детях и супруге и домашние дела. На себя у нее совершенно не оставалось времени. Вот только идеальная картинка собственной жизни, которую она пыталась создать, разбилась о реальность. И девушка поняла, что настало время что-то изменить. Вместе с новыми подругами, которым тоже не хватает куража, она решает веселиться по полной программе.