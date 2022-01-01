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Фильмы про женскую дружбу
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Фильмы про женскую дружбу

Все 43 Онлайн
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
6.0
фантастика, боевик, триллер
2020, США
Королева
Королева
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0.0
комедия
2020, Россия
Гламурные боссы
Гламурные боссы
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4.0
комедия
2020, США
Женщина, которая убежала
Женщина, которая убежала
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6.0
драма
2020, Корея
Ширли
Ширли
5.0
триллер, драма, биография
2020, США
Американский пирог: Девчонки рулят
Американский пирог: Девчонки рулят
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3.0
комедия
2020, США
Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница
5.0
детектив
2019, США
Русалка на суше
Русалка на суше
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6.0
детектив, триллер, ужасы, фэнтези
2019, США
Деньги не пахнут
Деньги не пахнут
6.0
комедия
2019, Австрия
Шпион, который меня кинул
Шпион, который меня кинул
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6.0
комедия, боевик
2018, США
Книжный клуб
Книжный клуб
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7.0
комедия
2018, США
Горячие мамочки
Горячие мамочки
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4.0
комедия
2018, Бельгия / Франция
ЖГИ!
ЖГИ!
7.0
драма
2017, Россия
Очень плохие девчонки
Очень плохие девчонки
5.0
комедия
2017, США
Одноклассницы #Новый поворот
Одноклассницы #Новый поворот
4.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Последнее слово
Последнее слово
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6.0
комедия
2017, США
Улетные девочки
Улетные девочки
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6.0
комедия
2017, США
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, США
Очень плохие мамочки
Очень плохие мамочки
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7.0
комедия
2016, США
Красотки в бегах
Красотки в бегах
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6.0
комедия, боевик
2015, США
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Люди годами ведут споры о том, существует ли в действительности женская дружба. Или каждая девушка лишь использует остальных в собственных целях и может подставить в самый неожиданный момент. Но режиссеры и сценаристы фильмов верят в то, что дружба между женщинами не просто возможна, но и в состоянии преодолеть любые невзгоды.

Пять лучших фильмов про женскую дружбу

Героини фильмов знают, что настоящей дружбе под силу справиться с любыми проблемами. Именно в ней они черпают силу для того, чтобы жить дальше, и переживать самые сложные моменты. В ситуациях, кажущихся безвыходными, именно дружба спасала женщин от полного отчаяния.

Тельма и Луиза

За главные роли в этой ленте Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис были номинированы на «Оскар». Они играют двух лучших подруг, которые устали от привычной жизни. Тельма почти все время сидит дома из-за деспотичного мужа. Луиза работает официанткой, но тоже мечтает о смене обстановки. Девушки решают бросить все и отправляются прочь из города. Но в первую же ночь их безбашенной поездки они случайно убивают человека. Подруги понимают, что пути к прошлому нет, и решают пуститься во все тяжкие.

Их ищет полиция, поэтому девушки планируют пересечь мексиканскую границу.

Кливлендские пленницы

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает историю похищений женщин, которые происходили в Кливленде. Ариэль Кастро работал водителем школьного автобуса и никогда не вызывал подозрений у соседей. Никто не знал о том, что он в течение нескольких лет содержал дома трех похищенных девушек. Каждая из них попала в заточение в разное время, но все надеялись рано или поздно сбежать от своего мучителя. За время, проведенное в плену, одна из похищенных родила ребенка. Постепенно они сближаются и вскоре начинают придумывать план, как им вернуться на свободу.

Ангелы Чарли

В классическом блокбастере исполнили роли три известных голливудские актрисы – Кэмерон Диаз, Люси Лью и Дрю Бэрримор. Фильм является ремейком сериала, который выходил на американском телевидении в 70-х годах. Главные героини работают на Чарли, с которым никогда не общаются в живую. Босс раздает им указания по телефону. Девушкам поручают самые сложные дела. Одним из них становится расследование похищения сотрудника крупнейшей корпорации. Однако вскоре выяснится, что преступление подстроено.

А сам похищенный бизнесмен планирует отомстить Чарли за смерть отца, в которой винит его.

Секс в большом городе

Многие женщины полюбили сериал и не хотели расставаться с главными героинями. Создатели проекта решили снять полнометражный фильм, чтобы поставить точку в истории о приключениях четырех подруг. Кэрри собирается выйти замуж за мужчину своей мечты, который уже приготовил для них уютное семейное гнездышко. Однако на подъезде к церкви он понимает, что не готов вступить в брак, и уезжает. Верные подруги намерены любым способом вернуть Кэрри к жизни. Даже если для этого придется вчетвером отправиться в несостоявшееся свадебное путешествие в Мексику.

Очень плохие мамочки

Рано или поздно в жизни каждой женщины может наступить день, когда захочется бросить все и начать жить на полную катушку. Эми слишком долго тянула на себе работу, заботу о детях и супруге и домашние дела. На себя у нее совершенно не оставалось времени. Вот только идеальная картинка собственной жизни, которую она пыталась создать, разбилась о реальность. И девушка поняла, что настало время что-то изменить. Вместе с новыми подругами, которым тоже не хватает куража, она решает веселиться по полной программе.

Отрывам, которые устроят эти мамочки, позавидуют самые безбашенные молодые люди.

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