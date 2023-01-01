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Тельма и Луиза Тельма и Луиза
Киноафиша Фильмы Тельма и Луиза Тельма и Луиза, 1991: актеры и роли
Thelma And Louise Тельма и Луиза 1991 / США / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Тельма и Луиза, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Джина Дэвис Джина Дэвис Geena Davis Харви Кайтел Harvey Keitel Майкл Мэдсен Майкл Мэдсен Michael Madsen Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Тимоти Кархарт Timothy Carhart Люсинда Дженни Lucinda Jenney Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky Кристофер МакДональд Кристофер МакДональд Christopher McDonald Джейсон Бех Jason Beghe
Переводчик
Переводчик
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