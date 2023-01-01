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Тельма и Луиза
Тельма и Луиза, 1991: актеры и роли
Thelma And Louise
Тельма и Луиза
1991 / США / Франция
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Тельма и Луиза, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Джина Дэвис
Geena Davis
Харви Кайтел
Harvey Keitel
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
Брэд Питт
Brad Pitt
Тимоти Кархарт
Timothy Carhart
Люсинда Дженни
Lucinda Jenney
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Кристофер МакДональд
Christopher McDonald
Джейсон Бех
Jason Beghe
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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