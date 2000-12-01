Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Шесть женщин живут в маленьком солнечном городке штата Луизиана. Они дружат давно и привыкли делиться друг с другом радостями и печалями, надеждами и переживаниями, новостями и проблемами. А проблемы есть, и серьезные. Во всяком случае, у Шелби Итентон. Молодая женщина больна диабетом, и ей категорически запрещено иметь детей. А она безумно хочет. Уверенная, что в жизни нет ничего невозможного, красавица Шелби пренебрегает рекомендациями врачей и решается родить ребенка, прекрасно понимая, что рискует жизнью…
|5 ноября 1989
|Россия
|0+
|15 февраля 1990
|Австралия
|9 февраля 1990
|Великобритания
|15 марта 1990
|Германия
|16 марта 1990
|Дания
|A
|9 февраля 1990
|Ирландия
|PG
|5 ноября 1989
|Казахстан
|15 ноября 1989
|США
|5 ноября 1989
|Украина
|14 февраля 1990
|Франция
|21 апреля 1990
|Япония
|G