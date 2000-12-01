Шесть женщин живут в маленьком солнечном городке штата Луизиана. Они дружат давно и привыкли делиться друг с другом радостями и печалями, надеждами и переживаниями, новостями и проблемами. А проблемы есть, и серьезные. Во всяком случае, у Шелби Итентон. Молодая женщина больна диабетом, и ей категорически запрещено иметь детей. А она безумно хочет. Уверенная, что в жизни нет ничего невозможного, красавица Шелби пренебрегает рекомендациями врачей и решается родить ребенка, прекрасно понимая, что рискует жизнью…