Стальные магнолии

Steel Magnolias 18+
О фильме

Шесть женщин живут в маленьком солнечном городке штата Луизиана. Они дружат давно и привыкли делиться друг с другом радостями и печалями, надеждами и переживаниями, новостями и проблемами. А проблемы есть, и серьезные. Во всяком случае, у Шелби Итентон. Молодая женщина больна диабетом, и ей категорически запрещено иметь детей. А она безумно хочет. Уверенная, что в жизни нет ничего невозможного, красавица Шелби пренебрегает рекомендациями врачей и решается родить ребенка, прекрасно понимая, что рискует жизнью…

Страна США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1989
Премьера онлайн 1 декабря 2000
Премьера в мире 5 ноября 1989
5 ноября 1989 Россия 0+
15 февраля 1990 Австралия
9 февраля 1990 Великобритания
15 марта 1990 Германия
16 марта 1990 Дания A
9 февраля 1990 Ирландия PG
5 ноября 1989 Казахстан
15 ноября 1989 США
5 ноября 1989 Украина
14 февраля 1990 Франция
21 апреля 1990 Япония G
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $96 759 512
Производство Tri-Star Pictures, Rastar Films
Другие названия
Steel Magnolias, Magnolias de acero, Flores de acero, Flores de Aço, Magnolien aus Stahl - Die Stärke der Frauen, Стальные магнолии, Acélmagnóliák, Anthismenes manolies, Blommor av stål, Blomster av stål, Celicne magnolije, Čelične magnolije, Çelik Manolyalar, Det stærke køn, Dzelzs magnolijas, Fiori d'acciaio, Jeklene magnolije, Magnolien aus Stahl, Magnòlies d'acer, Những Quý Bà, Ocelové magnólie, Oceľové magnólie, Passions tourmentées, Plienines magnolijos, Po'lat magnoliyalar, Polad maqnoliyalar, Potins de femmes, Stalowe magnolie, Teräskukat, Terasmagnooliad, Ανθισμένες μανόλιες, Болат магнолиялар, Сталеві магнолії, Стоманени магнолии, 철목련, マグノリアの花たち, 鋼木蘭
Режиссер
Херберт Росс
Херберт Росс
В ролях
Салли Филд
Салли Филд
Долли Партон
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Фильмы похожие на Стальные магнолии
Мачеха 7.1
Мачеха (1998)
Мыльная пена 6.6
Мыльная пена (1991)
Умереть молодым 7.0
Умереть молодым (1991)
Здравствуйте, меня зовут Дорис 6.6
Здравствуйте, меня зовут Дорис (2015)
Фантастическая пицца 6.8
Фантастическая пицца (1988)
Бэби-бум 6.4
Бэби-бум (1987)
Власть Луны 7.1
Власть Луны (1987)
Сбежавшая невеста 6.2
Сбежавшая невеста (1999)
Свадьба моего лучшего друга 6.7
Свадьба моего лучшего друга (1997)
Улыбка Моны Лизы 6.6
Улыбка Моны Лизы (2003)
Моя большая греческая свадьба 7.0
Моя большая греческая свадьба (2002)
Эрин Брокович 7.2
Эрин Брокович (2000)

7.2
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
