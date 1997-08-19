Солдат Джейн, 1997

Сюжет закручивается вокруг судьбы молодого лейтенанта военно-морской разведки США Джордан О’Нил, чей карьерный потолок – это работа при штабе ВМФ. Однако волевая Джордан мечтает о службе в элитном подразделении морского спецназа наравне с мужчинами. Чтобы доказать свою пригодность к участию в реальных боевых операциях, О’Нил предстоит пройти жесткую программу подготовки в центре “Каталано” во Флориде.
Эмансипированная женщина требует себе равных условий с мужчиной во всем - даже в боли, страданиях, опасностях и унижении. Именно на это обрекает себя героиня Джордан О'Нил - лейтенант ВМФ США для того, чтобы доказать, что женщина способна наравне с мужчинами нести нелегкую воинскую службу и пройти "самый интенсивный курс боевой подготовки в истории человечества".