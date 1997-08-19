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Солдат Джейн Солдат Джейн
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G .i. Jane

Солдат Джейн, 1997

1997 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет закручивается вокруг судьбы молодого лейтенанта военно-морской разведки США Джордан О’Нил, чей карьерный потолок – это работа при штабе ВМФ. Однако волевая Джордан мечтает о службе в элитном подразделении морского спецназа наравне с мужчинами. Чтобы доказать свою пригодность к участию в реальных боевых операциях, О’Нил предстоит пройти жесткую программу подготовки в центре “Каталано” во Флориде.

  • Для подготовки к роли Джордан О’Нил Деми Мур пришлось на самом деле проходить интенсивный курс подготовки, включая бег по пересеченной местности и кросс-тренинг. На практические ежедневные тренировки у актрисы ушло несколько месяцев: вместе с другими исполнителями Мур занималась физподготовкой в настоящем военном лагере.
  • Автор сценария Даниэль Александра с самого начала прописывала главную героиню, держа в голове образ Деми Мур. Идею Александры активно поддержал и режиссер картины Ридли Скотт.
  • Вигго Мортенсен (Аргайл) готовился к съемкам на базе ВМС США “Коронадо” в Калифорнии, отдельно от Деми Мур и остального каста. За исключением Мур, актеры выражали возмущение тем, что они изнурительно тренируются, а Вигго “прохлаждается”. Такой реакции Ридли Скотт и Мортенсен и хотели добиться, чтобы исполнители ролей перенесли свое недовольство в кадр.

Эмансипированная женщина требует себе равных условий с мужчиной во всем - даже в боли, страданиях, опасностях и унижении. Именно на это обрекает себя героиня Джордан О'Нил  - лейтенант ВМФ США  для того, чтобы доказать, что женщина способна наравне с мужчинами нести нелегкую воинскую службу и пройти "самый интенсивный курс боевой подготовки в истории человечества".

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 22 августа 1997
Премьера в мире 19 августа 1997
Возраст 16+
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Энн Бэнкрофт
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Люсинда Дженни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Солдат Джейн 2 постера
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Солдат Джейн

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