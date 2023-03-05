Доспехи бога 2: Операция Кондор, 1991

Азиатский Ястреб возвращается! На этот раз ему предстоит новая работа, из-за которой наш герой опять приезжает в Мадрид. Некий загадочный миллионер предлагает Ястребу заняться поисками нацистских сокровищ, которые спрятаны в глубине африканской пустыни. Он передает ключ к сокровищнице, соглашается финансировать экспедицию и отправляет с Ястребом попутчицу - специалиста по Африке Аду. Во-время, своего пребывания в Мадриде, Ястреб знакомится с немецкой девушкой Эльзой, которая разыскивает своего отца, пропавшего во время войны в Африке. После ряда приключений Эльза тоже присоединяется к экспедиции.