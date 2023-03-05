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Доспехи бога 2: Операция Кондор Доспехи бога 2: Операция Кондор
Киноафиша Фильмы Доспехи бога 2: Операция Кондор
Fei ying gai wak

Доспехи бога 2: Операция Кондор, 1991

1991 / Гонконг
7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Азиатский Ястреб возвращается! На этот раз ему предстоит новая работа, из-за которой наш герой опять приезжает в Мадрид. Некий загадочный миллионер предлагает Ястребу заняться поисками нацистских сокровищ, которые спрятаны в глубине африканской пустыни. Он передает ключ к сокровищнице, соглашается финансировать экспедицию и отправляет с Ястребом попутчицу - специалиста по Африке Аду. Во-время, своего пребывания в Мадриде, Ястреб знакомится с немецкой девушкой Эльзой, которая разыскивает своего отца, пропавшего во время войны в Африке. После ряда приключений Эльза тоже присоединяется к экспедиции.

7.5 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 7 февраля 1991
Возраст 12+
Режиссер
Джеки Чан
Джеки Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Ева Кобо
Шоко Икеда
Альдо Самбрелл
Кен Гудман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доспехи бога 2: Операция Кондор 2 постера
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Доспехи бога 2: Операция Кондор смотреть онлайн

Доспехи бога 2: Операция Кондор

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Егор Богров 5 марта 2023, 11:02
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26 голосов
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