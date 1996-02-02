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Белый шквал Белый шквал
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White Squall

Белый шквал, 1996

1996 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основанная на реальных событиях остросюжетная драма Ридли Скотта рассказывает историю группы подростков, которые во главе с капитаном Кристофером Шелдоном отправляются в морской круиз на парусной бригантине «Альбатрос». В этом путешествии ребят ждет множество трудностей, и для их преодоления придется проявить выносливость и взаимовыручку. Но самым главным испытанием для них и для их капитана станет путь домой сквозь смертельный шторм, известный как «белый шквал».

  • На момент съемок Скотту Вульфу, сыгравшему пятнадцатилетнего Чака Гига, исполнилось 29 лет.
  • Судно, задействованное в фильме, – это «Глаз ветра», построенный в 1911 году как шхуна с верхним парусом и в 1975 году переоборудованный под бригантину. Этот же корабль появлялся в картинах «Голубая лагуна» (1980) и «Тайпан» (1986).
  • Бальтазар Гетти, сыгравший Тода Джонстона, – правнук нефтяного магната Пола Гетти и сын Джона Пола Гетти III, который в 1973 году в возрасте 16 лет был похищен итальянской мафией. Спустя более 20 лет с момента выхода «Белого шквала» Ридли Скотт снял фильм «Все деньги мира» (2017), рассказывающий историю похищения Гетти.
  • Реальный участник событий на судне «Альбатрос» Тод Джонстон сыграл в фильме эпизодическую роль собственного отца.

«Белый шквал» — экранизация реальной трагической истории произошедшей в Карибском море. Снял этот фильм знаменитый режиссер Ридли Скотт. Картина получилась очень зрелищная и захватывающая. В 1960 корабль Альбатрос попал в сильнейший шторм, команда боролось за жизнь как могла. После общения с одним из выживших в том инциденте и был написан сценарий для киноленты. Сам выживший, Чак Геиг является рассказчиком, от имени которого ведется повествование. Чак и его сокурсники, чьи родители сполна заплатили за обучение своих детей, в которое входит и реальные приключения, знакомятся с капитаном Кристофером Шелдоном. Вместе с ним под парусами корабля «Альбатрос» они должны отправиться в морской круиз. Помимо студентов на корабле также присутствует напыщенный учитель английского языка. Мальчишки ссорятся между собой, на корабле происходит множество мелких инцидентов, но в целом все идет отлично. 

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 2 февраля 1996
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $38 000 000
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Бальтазар Гетти
Бальтазар Гетти
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Эрик Майкл Коул
Эрик Майкл Коул
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Джереми Систо
Джереми Систо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белый шквал 2 постера
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Белый шквал

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