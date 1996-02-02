Белый шквал, 1996

«Белый шквал» — экранизация реальной трагической истории произошедшей в Карибском море. Снял этот фильм знаменитый режиссер Ридли Скотт. Картина получилась очень зрелищная и захватывающая. В 1960 корабль Альбатрос попал в сильнейший шторм, команда боролось за жизнь как могла. После общения с одним из выживших в том инциденте и был написан сценарий для киноленты. Сам выживший, Чак Геиг является рассказчиком, от имени которого ведется повествование. Чак и его сокурсники, чьи родители сполна заплатили за обучение своих детей, в которое входит и реальные приключения, знакомятся с капитаном Кристофером Шелдоном. Вместе с ним под парусами корабля «Альбатрос» они должны отправиться в морской круиз. Помимо студентов на корабле также присутствует напыщенный учитель английского языка. Мальчишки ссорятся между собой, на корабле происходит множество мелких инцидентов, но в целом все идет отлично.