Все начинается с детских страшилок – их рассказывают друг дружке даже малыши дошкольного возраста. Ну понятно, им еще можно верить в чудищ в шкафу, под кроватью или за окном. Но, как показывает история жанра хоррор, совершенно взрослые и солидные люди тоже любят пугаться, читая такие книги и смотря такое кино!

Пять самых пугающих фильмов ужасов про монстров и чудовищ

Все просто: адреналин, гормон стресса, необходим человеческому организму. Если его недостаточно – вполне возможно развитие депрессии! Это не означает, что нужно идти в экстремальный спорт и рисковать головой. Проще посмотреть ужастик и действительно хорошенько испугаться! Все ленты – производства США.

«Оно», 2017

В 1988 году маленький Джордж Денбро погибает страшной смертью – некто, скрывающийся в канализации, отрывает ему руку, когда малыш тянется за бумажным корабликом. Это Дерри, город, где с детьми случаются ужасные вещи. Старший брат погибшего, Билл, и его друзья называют себя клубом неудачников и с переменным успехом противостоят местной шпане. Но главная их битва впереди – и не со школьными хулиганами, а с чудовищем, притворяющимся то клоуном, то еще черт знает чем…

Зубные протезы Пеннивайза делали актера Билла Скарсгарда чрезвычайно слюнявым, но режиссер Эдди Мускетти это одобрил: слюнотечение подчеркивало хищную сущность клоуна.

«Тихоокеанский рубеж», 2013

Человечество годами воюет с морскими чудищами кайдзю, выходящими из океана. Людская сила против них – ничто, и для борьбы с ними приходится создавать огромных роботов. Пилоты напрямую взаимодействуют с ними с помощью нейронных интерфейсов – контактов разума с боевой системой. Постепенно роботов-бойцов выбивают. И тут ученый Ньютон Гэйзлер догадывается подключиться разумом к останкам уничтоженного монстра. Выводы пугающие…

Хотя гигантские чудовища в основном создавались с помощью компьютерной графики, существовала и их реальная версия в виде костюмов.

«Сомния», 2016

Супруги Хобсон потеряли маленького сына. Чтобы успокоить боль потери, они усыновляют его ровесника Коди. Их совершенно не настораживают неприятности, случившиеся с прежними приемными родителями мальчика: одна пара исчезла, во второй мама скончалась, а отец рехнулся. Вскоре Джесси и Марк замечают поразительное явление: когда их приемыш спит и видит сны, они становятся реальностью…

Изначально бабочки из ночных грез лишены усиков. Но после того, как одноклассник Коди пририсовывает их к нарисованному им мотыльку, усики появляются у них у всех (намек, что на сновидения ребенка можно влиять).

«Нечто», 2011

Ученые – исследователи Антарктиды – обнаруживают в ее льдах некую конструкцию, напоминающую рукотворную. Появляется версия о космическом корабле. Рядом с технической штуковиной вмерзло в льдину какое-то непонятное существо. Его забирают прямо в ледяной глыбе на научную станцию и решают взять пробы ткани для анализа. Создание реагирует на попытку отщипнуть от него кусочек – просыпается и сбегает…

Мэри Элизабет Уинстэд (Кэти Ллойд) призналась в интервью, что ее персонаж вдохновлен Эллен Рипли, центральным героем франшизы «Чужой».

«Тихое место», 2018

После метеоритного дождя Земля пережила нашествие «ангелов смерти», слепых, покрытых неуязвимой броней созданий с чрезвычайно чутким слухом. На этой планете им понравилось – ведь люди такие шумные! Теперь все желающие выжить представители человеческой расы стараются соблюдать мертвую тишину. Семья Эбботт не исключение, но с маленькими детьми добиться полного беззвучия сложно…

Джон Красински, режиссер и исполнитель одной из главных ролей, гордится комплиментом, полученным в Twitter от Стивена Кинга: он назвал его работу выдающейся, а игру актерского состава – потрясающей.