Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы ужасов про монстров и чудовищ
Киноафиша Подборки Фильмы ужасов про монстров и чудовищ

Фильмы ужасов про монстров и чудовищ

Все 39 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Спутник
Спутник
6.0
фантастика
2019, Россия
Морские паразиты
Морские паразиты
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фантастика
2019, Ирландия / США / Великобритания
Они
Они
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2019, США
Doom: Аннигиляция
Doom: Аннигиляция
3.0
ужасы, фантастика, боевик
2019, США
Хищник
Хищник
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик
2018, США
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
7.0
комедия, фэнтези, приключения
2018, США
Слендермен
Слендермен
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы
2018, США
Тихое место
Тихое место
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, мистика
2018, США
Выжившие
Выжившие
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, драма
2018, Франция
Голем: Начало
Голем: Начало
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы
2018, Израиль
Оккупация
Оккупация
5.0
боевик, драма, фантастика
2018, Австралия
Конг: Остров черепа
Конг: Остров черепа
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик, фэнтези
2017, США
Чужой: Завет
Чужой: Завет
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика
2017, США
Оно
Оно
7.0
ужасы, триллер
2017, США
Атлантида
Атлантида
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, триллер
2017, Испания / Франция
Вирус
Вирус
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, ужасы, триллер
2016, США
Сомния
Сомния
7.0
триллер, ужасы
2015, США
Акулы на свободе
Акулы на свободе
3.0
ужасы, фантастика, боевик
2015, США
Город Юрского периода
Город Юрского периода
3.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер, приключения, боевик
2015, США
Бобры-зомби
Бобры-зомби
5.0
ужасы, боевик, комедия
2014, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Ужасы Фантастика Боевик Драма Мистика Комедия Фэнтези Приключения Триллер Военный
Страна
Все Ирландия США Великобритания Россия Франция Израиль Австралия Испания Канада Германия ЮАР Греция
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Все начинается с детских страшилок – их рассказывают друг дружке даже малыши дошкольного возраста. Ну понятно, им еще можно верить в чудищ в шкафу, под кроватью или за окном. Но, как показывает история жанра хоррор, совершенно взрослые и солидные люди тоже любят пугаться, читая такие книги и смотря такое кино!

Пять самых пугающих фильмов ужасов про монстров и чудовищ

Все просто: адреналин, гормон стресса, необходим человеческому организму. Если его недостаточно – вполне возможно развитие депрессии! Это не означает, что нужно идти в экстремальный спорт и рисковать головой. Проще посмотреть ужастик и действительно хорошенько испугаться! Все ленты – производства США.

«Оно», 2017

В 1988 году маленький Джордж Денбро погибает страшной смертью – некто, скрывающийся в канализации, отрывает ему руку, когда малыш тянется за бумажным корабликом. Это Дерри, город, где с детьми случаются ужасные вещи. Старший брат погибшего, Билл, и его друзья называют себя клубом неудачников и с переменным успехом противостоят местной шпане. Но главная их битва впереди – и не со школьными хулиганами, а с чудовищем, притворяющимся то клоуном, то еще черт знает чем…

Зубные протезы Пеннивайза делали актера Билла Скарсгарда чрезвычайно слюнявым, но режиссер Эдди Мускетти это одобрил: слюнотечение подчеркивало хищную сущность клоуна.

«Тихоокеанский рубеж», 2013

Человечество годами воюет с морскими чудищами кайдзю, выходящими из океана. Людская сила против них – ничто, и для борьбы с ними приходится создавать огромных роботов. Пилоты напрямую взаимодействуют с ними с помощью нейронных интерфейсов – контактов разума с боевой системой. Постепенно роботов-бойцов выбивают. И тут ученый Ньютон Гэйзлер догадывается подключиться разумом к останкам уничтоженного монстра. Выводы пугающие…

Хотя гигантские чудовища в основном создавались с помощью компьютерной графики, существовала и их реальная версия в виде костюмов.

«Сомния», 2016

Супруги Хобсон потеряли маленького сына. Чтобы успокоить боль потери, они усыновляют его ровесника Коди. Их совершенно не настораживают неприятности, случившиеся с прежними приемными родителями мальчика: одна пара исчезла, во второй мама скончалась, а отец рехнулся. Вскоре Джесси и Марк замечают поразительное явление: когда их приемыш спит и видит сны, они становятся реальностью…

Изначально бабочки из ночных грез лишены усиков. Но после того, как одноклассник Коди пририсовывает их к нарисованному им мотыльку, усики появляются у них у всех (намек, что на сновидения ребенка можно влиять).

«Нечто», 2011

Ученые – исследователи Антарктиды – обнаруживают в ее льдах некую конструкцию, напоминающую рукотворную. Появляется версия о космическом корабле. Рядом с технической штуковиной вмерзло в льдину какое-то непонятное существо. Его забирают прямо в ледяной глыбе на научную станцию и решают взять пробы ткани для анализа. Создание реагирует на попытку отщипнуть от него кусочек – просыпается и сбегает…

Мэри Элизабет Уинстэд (Кэти Ллойд) призналась в интервью, что ее персонаж вдохновлен Эллен Рипли, центральным героем франшизы «Чужой».

«Тихое место», 2018

После метеоритного дождя Земля пережила нашествие «ангелов смерти», слепых, покрытых неуязвимой броней созданий с чрезвычайно чутким слухом. На этой планете им понравилось – ведь люди такие шумные! Теперь все желающие выжить представители человеческой расы стараются соблюдать мертвую тишину. Семья Эбботт не исключение, но с маленькими детьми добиться полного беззвучия сложно…

Джон Красински, режиссер и исполнитель одной из главных ролей, гордится комплиментом, полученным в Twitter от Стивена Кинга: он назвал его работу выдающейся, а игру актерского состава – потрясающей.

Выбор редакции
11 неприлично глупых комедий, которые мы искренне любим
11 неприлично глупых комедий, которые мы искренне любим
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши