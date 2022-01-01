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Фильмы про динозавров
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Фильмы про динозавров

Все 34 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
8.0
фантастика, приключения, боевик
2022, США
Мир Юрского периода: Господство — Пролог
Мир Юрского периода: Господство — Пролог
0.0
фантастика
2021, США
Дино Дана
Дино Дана
5.0
приключения, семейный
2020, Канада / США
Питомец Юрского периода
Питомец Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
4.0
приключения, семейный
2019, США
Гром юрского периода
Гром юрского периода
Смотреть за 1 рубль
2.0
боевик
2019, США
Железное небо 2
Железное небо 2
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, фантастика, комедия
2018, Финляндия / Германия
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, приключения
2018, США
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
7.0
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
Мой любимый динозавр
Мой любимый динозавр
Смотреть за 1 рубль
4.0
фэнтези, приключения
2017, Австралия
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация
2017, Корея
Путешествие времени
Путешествие времени
Смотреть за 1 рубль
6.0
документальный, фантастика
2016, США / Франция / Германия
Мир Юрского периода
Мир Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, приключения, фантастика
2015, США
Хороший динозавр
Хороший динозавр
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, фэнтези, анимация, семейный
2015, США
Город Юрского периода
Город Юрского периода
3.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер, приключения, боевик
2015, США
Годзилла
Годзилла
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, фантастика, боевик
2014, США
Прогулки с динозаврами
Прогулки с динозаврами
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный, семейный
2013, США / Великобритания / Австралия
Проект
Проект "Динозавр"
7.0
триллер, фантастика, приключения
2012, Великобритания
Диномама
Диномама
5.0
семейный, анимация, комедия
2012, США / Корея
Крылатые монстры
Крылатые монстры
6.0
документальный
2011, Великобритания
Необычайные приключения Адель
Необычайные приключения Адель
Смотреть за 1 рубль
6.0
приключения
2010, Франция
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Фильмы про динозавров могут быть не только развлекательными, но и познавательными. Ведь в ряде случаев они рассказывают о реальных событиях, произошедших множество веков назад. В нашей специальной подборке можно посмотреть фильмы про динозавров, снятые специально для детской аудитории. Для зрителей постарше имеется целая коллекция фильмов киновселенной «Парка Юрского периода», которая пользовалась особой популярностью в девяностые годы. Несколько лет назад также был вышел перезапуск легендарной франшизы Стивена Спилберга, во многом повторяющий бессмертный оригинал.

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