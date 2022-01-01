Фильмы про динозавров могут быть не только развлекательными, но и познавательными. Ведь в ряде случаев они рассказывают о реальных событиях, произошедших множество веков назад. В нашей специальной подборке можно посмотреть фильмы про динозавров, снятые специально для детской аудитории. Для зрителей постарше имеется целая коллекция фильмов киновселенной «Парка Юрского периода», которая пользовалась особой популярностью в девяностые годы. Несколько лет назад также был вышел перезапуск легендарной франшизы Стивена Спилберга, во многом повторяющий бессмертный оригинал.