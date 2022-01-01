Фильмы про акул — это идеальный вариант для тех, кто желает пощекотать себе нервы и получить настоящий заряд адреналина. Посмотреть фильмы про акул можно в нашей специальной подборке, включающей в себя как ставшие культовыми картины, так и малоизвестные, но весьма любопытные триллеры и сервайвал-хорроры с участием звезд первой величины: Джейсоном Стэйтемом, Блэйк Лайвли, Джессикой Альбой и Полом Уокером. Как правило, лучшие картины про акул сняты в жанре ужасов — опасный подводный хищник представлен настоящим монстром, хитрым и коварным, нападающим на людей в самый неожиданный момент.