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Фильмы про акул
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Фильмы про акул

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Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
3.0
триллер
2022, Великобритания
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
5.0
триллер
2022, Австралия
Глубокое синее море 3
Глубокое синее море 3
4.0
боевик, ужасы, фантастика
2020, США
Синяя бездна 2
Синяя бездна 2
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7.0
приключения, триллер, ужасы
2019, Великобритания
Мег: Монстр глубины
Мег: Монстр глубины
7.0
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
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3.0
боевик, приключения, комедия
2018, США
Над глубиной: Хроника выживания
Над глубиной: Хроника выживания
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4.0
триллер, ужасы
2017, Австралия
Акулий торнадо 5: Глобальное роение
Акулий торнадо 5: Глобальное роение
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, приключения, комедия
2017, США / Италия / Германия / Финляндия
Отмель
Отмель
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма
2016, США
Акулий торнадо 4: Пробуждение
Акулий торнадо 4: Пробуждение
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, приключения, комедия
2016, США
Ледяные акулы
Ледяные акулы
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, приключения, комедия
2016, США
Акулий торнадо 3
Акулий торнадо 3
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, приключения, комедия
2015, США
Акулий торнадо 2
Акулий торнадо 2
Смотреть за 1 рубль
4.0
ужасы, триллер, фантастика
2014, США
Мега-акула против Меха-акулы
Мега-акула против Меха-акулы
Смотреть за 1 рубль
2.0
боевик, приключения, комедия
2014, США
Акулий торнадо
Акулий торнадо
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы
2013, США
Цунами 3D
Цунами 3D
7.0
боевик, триллер
2012, Австралия
Кон-Тики
Кон-Тики
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, биография, драма, приключения, исторический
2012, Великобритания / Норвегия / Дания
Серфер души
Серфер души
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, боевик, спорт
2011, США
Челюсти 3D
Челюсти 3D
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, ужасы
2011, США
Заклинательница акул
Заклинательница акул
4.0
триллер, драма
2011, Великобритания / ЮАР
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Фильмы про акул — это идеальный вариант для тех, кто желает пощекотать себе нервы и получить настоящий заряд адреналина. Посмотреть фильмы про акул можно в нашей специальной подборке, включающей в себя как ставшие культовыми картины, так и малоизвестные, но весьма любопытные триллеры и сервайвал-хорроры с участием звезд первой величины: Джейсоном Стэйтемом, Блэйк Лайвли, Джессикой Альбой и Полом Уокером. Как правило, лучшие картины про акул сняты в жанре ужасов — опасный подводный хищник представлен настоящим монстром, хитрым и коварным, нападающим на людей в самый неожиданный момент.

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