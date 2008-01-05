Никто точно не знает, живет ли на дне шотландского озера огромный древний ящер, которого ласково называют Несси. Только криптозоолог Джеймс Мерфи уверен в его существовании на все сто процентов. Еще в далекие семидесятые Джеймс был на озерах вместе со своим отцом, и та встреча с лох-несским чудовищем закончилась трагедией. Несси не понравилось, что люди тревожат его покой, монстр убил отца и оставил шрам на лице мальчика. Тайна Лох-Несса не оставляет Джеймса всю жизнь, он становится криптозоологом и возвращается к таинственному озеру, чтобы продолжить изыскания отца. Одному ему никак не справиться, и в местном городке Ашбурн он нанимает проводника Джоша Райли, который тоже уверен не только в существовании монстра, но и в том, что настроена «ящерка» не слишком дружелюбно. Осталось убедить в этом местного шерифа Карен Райли, и сделать это надо побыстрее, потому что Джеймс убежден, что ящер не просто продолжит убийства мирных людей, он уверен, что у Несси начала размножиться.