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Постер фильма Ужасы Лох-Несса
4.1
Киноафиша Фильмы Ужасы Лох-Несса
4.1

Ужасы Лох-Несса

, 2008
Beyond Loch Ness
Канада / ужасы, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Ужасы Лох-Несса
4.1

О фильме

Никто точно не знает, живет ли на дне шотландского озера огромный древний ящер, которого ласково называют Несси. Только криптозоолог Джеймс Мерфи уверен в его существовании на все сто процентов. Еще в далекие семидесятые Джеймс был на озерах вместе со своим отцом, и та встреча с лох-несским чудовищем закончилась трагедией. Несси не понравилось, что люди тревожат его покой, монстр убил отца и оставил шрам на лице мальчика. Тайна Лох-Несса не оставляет Джеймса всю жизнь, он становится криптозоологом и возвращается к таинственному озеру, чтобы продолжить изыскания отца. Одному ему никак не справиться, и в местном городке Ашбурн он нанимает проводника Джоша Райли, который тоже уверен не только в существовании монстра, но и в том, что настроена «ящерка» не слишком дружелюбно. Осталось убедить в этом местного шерифа Карен Райли, и сделать это надо побыстрее, потому что Джеймс убежден, что ящер не просто продолжит убийства мирных людей, он уверен, что у Несси начала размножиться. 

В ролях

Дэвид Льюис
Брайан Краузе
Брайан Краузе
James Murphy
Р. Нельсон Браун
Серинда Свон
Серинда Свон
Caroleena
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион
Michael Murphy
Niall Matter
Josh Riley
Дон С. Дэвис
Neil Chapman
Доннелли Роудс
Uncle Sean
Кэрри Гензел
Karen Riley
Эмбер Борайски
Zoe
Neil Denis
Chad
Себастьян Гаки
Brody
Режиссер Пол Зиллер
Сценарист Джейсон Бурк, Andrew Sands, Пол Зиллер
Композитор Пинар Топрак
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 января 2008
Дата выхода
9 июля 2008 Канада
5 января 2008 США
MPAA R
Производство Cinetel Films, Insight Film Studios, Lochness Productions
Другие названия
Beyond Loch Ness, Loch Ness Terror, La Terreur du Loch Ness, A Loch Ness-i szörny visszatér, Além do Lago Ness, Loch Ness, Loch Ness - Die Bestie aus der Tiefe, Loch Ness - Il risveglio del mostro, Loch Ness: Confruntarea decisivă, Pánico en el lago, To teras tis limnis, Το τέρας της λίμνης, Ужасът Лох Нес, Ужасы Лох-Несса, ジュラシック・レイク, 噬血魔獸, 失落的傳說：尼斯湖水怪, Lochnesský teror

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb

Отзывы о фильме

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