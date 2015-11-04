Телевизионный фантастический боевик о кровожадных акулах, каким-то чудом оказавшихся в мелких водоемах американского городка. Плановые взрывы недалеко от озера беспокоят дремавшую все это время акулу-убийцу. Закончив работу, трудяги-саперы решают выпить по бутылочке пива в баре, который находится недалеко отсюда. Хвастаясь возможностями своего внедорожника, один из рабочих едет прямо по болоту, не подозревая, что уже очень скоро гигантская хищная акула попросту собьет машину… Вскоре в лесу находят изуродованный, разорванный на части труп. Детективы подозревают, что это сделал крокодил, но под перевернутой лодкой они находят полуживого старика, который повторяет лишь одно слово: «акула». Тем временем в лес на исправительные работы прибывают заключенные женской колонии, которые должны выкорчевать пни неподалеку от злополучного озера.