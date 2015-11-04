Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Акулы на свободе
3.1 Рейтинг IMDb: 3.1
Киноафиша Фильмы Акулы на свободе

Акулы на свободе

Sharkansas Women's Prison Massacre 18+
О фильме

Телевизионный фантастический боевик о кровожадных акулах, каким-то чудом оказавшихся в мелких водоемах американского городка. Плановые взрывы недалеко от озера беспокоят дремавшую все это время акулу-убийцу. Закончив работу, трудяги-саперы решают выпить по бутылочке пива в баре, который находится недалеко отсюда. Хвастаясь возможностями своего внедорожника, один из рабочих едет прямо по болоту, не подозревая, что уже очень скоро гигантская хищная акула попросту собьет машину… Вскоре в лесу находят изуродованный, разорванный на части труп. Детективы подозревают, что это сделал крокодил, но под перевернутой лодкой они находят полуживого старика, который повторяет лишь одно слово: «акула». Тем временем в лес на исправительные работы прибывают заключенные женской колонии, которые должны выкорчевать пни неподалеку от злополучного озера. 

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 4 ноября 2015
Премьера в мире 4 ноября 2015
Бюджет $640 000
Производство CALUV Films, Cinetel Films, Syfy
Другие названия
Sharkansas Women's Prison Massacre, Sharkansas, Arkansase haid, Běženky a kapři, Sharkansas Massacre na Prisão Feminina, Sharkansas: Μακελειό στις γυναικείες φυλακές, Super rekiny kontra więźniarki, Акулы на свободе, Шарканзас, シャーク・プリズン 鮫地獄女囚大脱獄, 鯊女大屠殺
Режиссер
Джим Уайнорски
Джим Уайнорски
В ролях
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Трейси Лордс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.1
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
