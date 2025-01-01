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Фильмы ужасов по сюжетам детских сказок

Сказки, которые мы знаем с детства, могут оказаться совсем не такими добрыми, если взглянуть на них иначе. В этой подборке собраны фильмы ужасов по сказкам, где классические истории превращаются в жуткие и мрачные кошмары. Если вам нравятся неожиданные интерпретации знакомых сюжетов и пугающая атмосфера, то вам точно стоит посмотреть эти фильмы ужасов.

Что вас ждёт?

👁‍🗨 Тёмные версии известных сказок, наполненные ужасом и тайнами.

🔪 Жуткие монстры и маньяки, скрывающиеся за знакомыми персонажами.

🌲 Мистические леса и зловещие замки, где добро может не победить.

🩸 Страх, кровь и неожиданные повороты, которые изменят ваше восприятие сказок.

Все 24 Онлайн
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
ужасы 2025, Великобритания
5.0
Микки Монстр
Микки Монстр
комедия, ужасы 2025, США
5.0
Гадкая сестра
Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
ужасы 2025, США
3.0
Пятачок. Кровь и жёлуди
Пятачок. Кровь и жёлуди
ужасы 2025, Великобритания
2.0
Винни Пух: Кровь и мёд 2
Винни Пух: Кровь и мёд 2
ужасы 2024, Великобритания
5.0
Месть Золушки
Месть Золушки
ужасы 2024, США
5.0
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
ужасы, триллер 2024, Великобритания
7.0
Золушка: Кровавые туфельки
Золушка: Кровавые туфельки
ужасы 2023, Великобритания
5.0
Алиса в стране кошмаров
Алиса в стране кошмаров
ужасы 2023, Великобритания
3.0
Русалочка
Русалочка
ужасы 2023, США
4.0
Винни-Пух: Кровь и мёд
Винни-Пух: Кровь и мёд
ужасы 2022, США
4.0
Злюка
Злюка
ужасы 2022, США
5.0
Гретель и Гензель
Гретель и Гензель
ужасы, фэнтези, триллер 2019, США
5.0
Проклятие спящей красавицы
Проклятие спящей красавицы
фэнтези, триллер, детектив 2016, США
4.0
Ведьма
Ведьма
ужасы, детектив 2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.0
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
мелодрама, фэнтези, триллер 2014, Франция
6.0
Охотники на ведьм
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
6.0
Красная шапочка
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези 2011, США
6.0
Лабиринт Фавна
Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.0
Братья Гримм
Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
6.0
Белоснежка: Страшная сказка
Белоснежка: Страшная сказка
ужасы, фэнтези 1997, США
6.0
Шоссе
Шоссе
комедия, триллер, криминал, драма 1996, США
6.0
B кoмпании волков
B кoмпании волков
драма, фэнтези, ужасы 1984, Великобритания
6.0
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Фильмы ужасов по мотивам сказок – пугающее переосмысление знакомых историй.

Готовы увидеть тёмную сторону любимых историй? Выбирайте фильмы ужасов, снятые по сказкам, и погружайтесь в пугающие сказочные кошмары!

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