Морские паразиты, 2019

Сколько историй об опасностях морских вод было снято в Голливуде? Конечно же, немало. И каждый раз создатели таких картин находят чем удивить зрителя. На этот раз речь пойдет о скромной и очень замкнутой девушке по имени Шивон. Она почти не общается со своими однокурсниками и ведет закрытый образ жизни. Все, чем она увлекается, это изучение подводных глубин и морская биология.

Шивон, молодая ученая, изучающий модели поведения морской фауны, покупает место на рыболовном траулере, который укомплектован командой из шести человек: шкипер Джерард, его жена Фрейя, судовой инженер Омид, Джонни, Сиара и Суди.

Когда судно отправляются в путь, береговая охрана предупреждает экипаж, что их запланированный пункт назначения, богатый рыбой, находится в зоне отчуждения. Без ведома остальных, Джерард все равно берет их в зону; ему нужно выловить как можно больше рыбы, чтобы сохранить корабль, который могут забрать за долги.

Когда они путешествуют по зоне, корабль натыкается на неизвестный мелководный объект, который останавливает судно. Омид обнаруживает странные бреши в корпусе, источающие сине-зеленую слизь. Только Шивон обладает водолазным снаряжением, поэтому Джерард посылает ее, вооруженную ножом, под воду, чтобы освободить винт корабля. Под водой она обнаруживает щупальца огромного биолюминесцентного организма, привязавшегося к кораблю.

Будучи уверенными, что это может быть недавно обнаруженная форма гигантского кальмара, члены команды пытаются поймать его рыболовной сетью, но существо оказывается слишком тяжелым. Освобождая сеть, Джонни случайно режет руку о веревку, покрытую все той же загадочной слизью.

Ситуация становится все более зловещей, когда горизонте появляется еще один корабль. Оказавшись на борту корабля, члены команды находят весь его экипаж мертвым. Постепенно поведение Джонни становится все более странным, и Шивон понимает, что весь экипаж заражен загадочной болезнью, грозящей им всем скорой гибелью. Смогут ли они добраться до суши и спастись, пока их тела не будут окончательно разрушены морскими паразитами?