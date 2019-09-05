Морские паразиты, 2019

Сколько историй об опасностях морских вод было снято в Голливуде? Конечно же, немало. И каждый раз создатели таких картин находят чем удивить зрителя. На этот раз речь пойдет о скромной и очень замкнутой девушке по имени Шивон. Она почти не общается со своими однокурсниками и ведет закрытый образ жизни. Все, чем она увлекается, это изучение подводных глубин и морская биология.
Шивон, молодая ученая, изучающий модели поведения морской фауны, покупает место на рыболовном траулере, который укомплектован командой из шести человек: шкипер Джерард, его жена Фрейя, судовой инженер Омид, Джонни, Сиара и Суди.
Когда судно отправляются в путь, береговая охрана предупреждает экипаж, что их запланированный пункт назначения, богатый рыбой, находится в зоне отчуждения. Без ведома остальных, Джерард все равно берет их в зону; ему нужно выловить как можно больше рыбы, чтобы сохранить корабль, который могут забрать за долги.
Когда они путешествуют по зоне, корабль натыкается на неизвестный мелководный объект, который останавливает судно. Омид обнаруживает странные бреши в корпусе, источающие сине-зеленую слизь. Только Шивон обладает водолазным снаряжением, поэтому Джерард посылает ее, вооруженную ножом, под воду, чтобы освободить винт корабля. Под водой она обнаруживает щупальца огромного биолюминесцентного организма, привязавшегося к кораблю.
Будучи уверенными, что это может быть недавно обнаруженная форма гигантского кальмара, члены команды пытаются поймать его рыболовной сетью, но существо оказывается слишком тяжелым. Освобождая сеть, Джонни случайно режет руку о веревку, покрытую все той же загадочной слизью.
Ситуация становится все более зловещей, когда горизонте появляется еще один корабль. Оказавшись на борту корабля, члены команды находят весь его экипаж мертвым. Постепенно поведение Джонни становится все более странным, и Шивон понимает, что весь экипаж заражен загадочной болезнью, грозящей им всем скорой гибелью. Смогут ли они добраться до суши и спастись, пока их тела не будут окончательно разрушены морскими паразитами?
Одна из первых сцен фильма, в которой капитан корабля обсуждает оплату взносов с двумя членами экипажа, работающими под палубой, является отсылкой к аналогичному разговору в культом фильме Ридли Скотта «Чужой» между Далласом, Паркером и Бреттом. Этот фильм имеет множество параллелей с «Чужим», несмотря на то, что действие одного происходит на море, а другого – в далеком космосе.
Хотя авторство сценария приписывается режиссеру фильма, Нисе Хардиман, точно такой же сюжет ранее использовал режиссер Шелдон Уилсон в своем малоизвестном фильме 2018 года «Мертвые в воде».
На главную роль изначально была выбрана актриса Тони Коллетт, однако из-за проблем с загруженным графиком она не смогла поучаствовать в проекте, и в итоге ее заменила Конни Нильсен.
Премьера фильма состоялась 5 сентября 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто. Хотя это ирландский фильм, его премьера в США началась за несколько недель до начала его проката в Ирландии и Великобритании. Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, многие из которых проводили параллели между сюжетом фильма и пандемией COVID-19, хотя его производство началось задолго до начала коронавирусной эпидемии.
Оригинальное название фильма переводится с английского как «Морская болезнь», однако под болезнью здесь подразумевается не ощущение тошноты при укачивании, а потеря пассажирами морских судов адекватности и ощущения реальности при долгом нахождении в плавании, очень распространенная среди моряков.
Гермиона Корфилд, исполнившая роль Шивон, прочитал полный сценарий фильма, а ее пробы с режиссером Нисой Хардиман проходили по скайпу. По утверждению Корфилд, сценарий с тех пор претерпел множество изменений, но в основном они выразились в том, что фильм стал еще более мрачным и жутким. КОРФИЛД:
Для создания декорации траулера члены съемочной группы построили точную копию внутренних интерьеров настоящего судна, руководствуясь его фотографиями. Декорация была цельной, очень замкнутой и тесной, благодаря чему актеры также смогли прочувствовать клаустрофобное настроение фильма. Кроме того, это помогло им создать более крепкие узы, подобно их персонажам, ставшим почти семьей. При этом на настоящем корабле фильм снимался только две первых смены, и даже тогда он был привязан к причалу. Все остальные морские кадры были сняты на зеленом фоне, на который позже было наложены виды открытого океана.
Изучающая морскую биологию студентка Шеворн присоединяется к экипажу судна. Всего через несколько часов после отправления экипажу предстоит столкнуться с неизведанным и опасным созданием. Несмотря на отсутствие опыта в мореплавании, Шеворн должна что-то предпринять, прежде чем ее команда в полном составе отправится на тот свет.