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Спутник, 2019

2019 / Россия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме «Спутник» Егора Абраменко человечеству придется столкнуться с неземным кровожадным монстром. Действие сюжета разворачивается в СССР, когда российские ученые и космонавты только осваивают космос.

В 1983 году советский космонавт-герой Константин Вишняков возвращается на землю после очередного полета в космос. Экипаж вернулся не полностью — погиб руководитель экспедиции. Теперь советские власти выясняют, что случилось на самом деле, и почему Константин убил своего командира. Сам герой отрицает предъявленные ему обвинения.

После прибытия на землю Константин плохо себя чувствует, а после нескольких тестов и обследований в его теле находят инопланетного паразита. Существо развивается внутри и становится с каждым днем все сильнее.

Вместо того чтобы помочь Константину и спасти его, в штаб приглашают нейрофизиолога Татьяну Климову. Задача женщины – изучить чудовище и вступить в первый контакт с соседями по космосу. Татьяна знакомится с Константином, погружается в его историю и понимает, что в приоритете у нее совсем другая задача — она хочет спасти космонавта. Теперь женщина стоит перед сложным выбором: помочь стране сделать прорыв в области науки или же оказать помощь человеку, ставшему жертвой стечения обстоятельств.  

Фантастический триллер «Спутник» — это полнометражный дебют Егора Абраменко. Ранее российский режиссер снимал только короткометражки: в его «послужном списке» значатся «Коллекционер», «Полароид лав», «Капсула», а также последняя работа 2017 года «Пассажир».

Российский триллер «Спутник» покажут не только в отечественном прокате, но и в США. Картина примет участие в фестивале «Трайбека», который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля. Ленту покажут в рамках программы «хоррор Midnight», «Спутника» представит продюсер картины Федор Бондарчук совместно с режиссером Егором Абраменко.

Егор Абраменко признался в интервью, что мечтал отправить свою работу на фестиваль «Трайбека» еще до окончания киношколы в 2008 году.

Для продюсера и режиссера Федора Бондарчука это не первый проект в жанре научной фантастики. Последние его проекты в этом жанре — «Притяжение» и «Вторжение».   

СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 23 апреля 2020
Премьера в мире 23 апреля 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Егор Абраменко
Егор Абраменко
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Антон Васильев
Антон Васильев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спутник 3 постера
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1983 год. Внутри спускаемого аппарата «Орбита 4» томятся двое астронавтов: первый мечтает о прогулке по своей квартире и который месяц напевает «Миллион алых роз»; второй о том, что на душе, распространяться не хочет и скрывает личную драму. Совсем скоро домой, миссия почти завершена. Но после отстыковки «Орбиту» несколько раз крутит вокруг своей оси, на нее забирается некое существо, и на сутки с экипажем пропадает связь. После приземления выживает только…
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Евгений SS 23 апреля 2020, 15:17
Это же полный отстой, как вы думаете!!!???
Candy Says 4 мая 2020, 20:02
Акиньшина никакая актриска. И фильм говно. Они там просто кормятся за счет сборов за подобное говно. Типа пипл схавает. И клюква, и халтура. А потом… Читать дальше…
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