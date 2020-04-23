Спутник, 2019

В фильме «Спутник» Егора Абраменко человечеству придется столкнуться с неземным кровожадным монстром. Действие сюжета разворачивается в СССР, когда российские ученые и космонавты только осваивают космос.

В 1983 году советский космонавт-герой Константин Вишняков возвращается на землю после очередного полета в космос. Экипаж вернулся не полностью — погиб руководитель экспедиции. Теперь советские власти выясняют, что случилось на самом деле, и почему Константин убил своего командира. Сам герой отрицает предъявленные ему обвинения.

После прибытия на землю Константин плохо себя чувствует, а после нескольких тестов и обследований в его теле находят инопланетного паразита. Существо развивается внутри и становится с каждым днем все сильнее.

Вместо того чтобы помочь Константину и спасти его, в штаб приглашают нейрофизиолога Татьяну Климову. Задача женщины – изучить чудовище и вступить в первый контакт с соседями по космосу. Татьяна знакомится с Константином, погружается в его историю и понимает, что в приоритете у нее совсем другая задача — она хочет спасти космонавта. Теперь женщина стоит перед сложным выбором: помочь стране сделать прорыв в области науки или же оказать помощь человеку, ставшему жертвой стечения обстоятельств.