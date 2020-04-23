Спутник, 2019

В фильме «Спутник» Егора Абраменко человечеству придется столкнуться с неземным кровожадным монстром. Действие сюжета разворачивается в СССР, когда российские ученые и космонавты только осваивают космос.
В 1983 году советский космонавт-герой Константин Вишняков возвращается на землю после очередного полета в космос. Экипаж вернулся не полностью — погиб руководитель экспедиции. Теперь советские власти выясняют, что случилось на самом деле, и почему Константин убил своего командира. Сам герой отрицает предъявленные ему обвинения.
После прибытия на землю Константин плохо себя чувствует, а после нескольких тестов и обследований в его теле находят инопланетного паразита. Существо развивается внутри и становится с каждым днем все сильнее.
Вместо того чтобы помочь Константину и спасти его, в штаб приглашают нейрофизиолога Татьяну Климову. Задача женщины – изучить чудовище и вступить в первый контакт с соседями по космосу. Татьяна знакомится с Константином, погружается в его историю и понимает, что в приоритете у нее совсем другая задача — она хочет спасти космонавта. Теперь женщина стоит перед сложным выбором: помочь стране сделать прорыв в области науки или же оказать помощь человеку, ставшему жертвой стечения обстоятельств.
Фантастический триллер «Спутник» — это полнометражный дебют Егора Абраменко. Ранее российский режиссер снимал только короткометражки: в его «послужном списке» значатся «Коллекционер», «Полароид лав», «Капсула», а также последняя работа 2017 года «Пассажир».
Российский триллер «Спутник» покажут не только в отечественном прокате, но и в США. Картина примет участие в фестивале «Трайбека», который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля. Ленту покажут в рамках программы «хоррор Midnight», «Спутника» представит продюсер картины Федор Бондарчук совместно с режиссером Егором Абраменко.
Егор Абраменко признался в интервью, что мечтал отправить свою работу на фестиваль «Трайбека» еще до окончания киношколы в 2008 году.
Для продюсера и режиссера Федора Бондарчука это не первый проект в жанре научной фантастики. Последние его проекты в этом жанре — «Притяжение» и «Вторжение».
СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Константин Вешняков привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.