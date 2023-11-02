В вымышленном городе Подмосковске снимают квартиру трое молодых ребят: Шурик, робкий и неказистый парень, и его друзья, Жора — «предприниматель высшей бизнес-лиги» и их расслабленный друг Платон. У троицы есть еще один замечательный сосед - четвероногий друг Шарик, собака породы «английский буль-бультерьер», который никогда не даст заскучать друзьям. Персонажи живут в узнаваемых, но доведенных до абсурда ситуациях. Героям предстоит столкнуться с поиском работы, первой любовью, проблемой заработка денег, походами к врачу и даже встречей выпускников.