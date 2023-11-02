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Постер сериала Шурик и Шарик
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Киноафиша Сериалы Шурик и Шарик

Шурик и Шарик (2023 - 2023)

Shurik i Sharik 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 50 минут

О чем сериал

В вымышленном городе Подмосковске снимают квартиру трое молодых ребят: Шурик, робкий и неказистый парень, и его друзья, Жора — «предприниматель высшей бизнес-лиги» и их расслабленный друг Платон. У троицы есть еще один замечательный сосед - четвероногий друг Шарик, собака породы «английский буль-бультерьер», который никогда не даст заскучать друзьям. Персонажи живут в узнаваемых, но доведенных до абсурда ситуациях. Героям предстоит столкнуться с поиском работы, первой любовью, проблемой заработка денег, походами к врачу и даже встречей выпускников.

 

Шурик и Шарик - трейлер первого сезона
Шурик и Шарик  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
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Сезоны
Шурик и Шарик - Сезон 1 Сезон 1
2023, 5 эпизодов
 
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