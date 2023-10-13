Это история о наивном сотруднике МЧС, который оказался вовлечен в политические интриги. В центре событий оказывается Теймураз — спасатель МЧС Абхазии. После смерти старшего брата он вынужден разбираться с его долгами, поэтому уже долгое время живет с отцом и матерью, а также супругой и двумя детьми вместе с тещей. Но это не единственная проблема главного героя. Местное правительство хочет отправить радиоактивные отходы на хранение в шахту, где трагически погиб дед Теймураза и где по-прежнему находятся его останки.