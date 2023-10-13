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Киноафиша Сериалы Однажды в Абхазии

Однажды в Абхазии (2023 - 2023)

Odnazhdy v Abhazii 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

Это история о наивном сотруднике МЧС, который оказался вовлечен в политические интриги. В центре событий оказывается Теймураз — спасатель МЧС Абхазии. После смерти старшего брата он вынужден разбираться с его долгами, поэтому уже долгое время живет с отцом и матерью, а также супругой и двумя детьми вместе с тещей. Но это не единственная проблема главного героя. Местное правительство хочет отправить радиоактивные отходы на хранение в шахту, где трагически погиб дед Теймураза и где по-прежнему находятся его останки.

Однажды в Абхазии - трейлер первого сезона
Однажды в Абхазии  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Теймураз Тания
Теймураз Тания
Лев Малишава
Геннадий Тарба
Георгий Кобалия
Аманда Кварацхелия
Инал Инапха
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Однажды в Абхазии - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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