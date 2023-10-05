Член гуманитарной миссии Мари Тесье назначена новым министром иностранных дел Франции. Этот пост становится логическим продолжением карьеры активной женщины, которая искренне верит в то, что любая ситуация может быть решена в штатном режиме. Однако в день ее назначения вооруженная исламская группировка в Салехе берет в заложники пятерых европейцев, среди которых оказались два француза. Мари вызывается провести сложнейшие переговоры с террористами, чтобы попытаться освободить заложников. Но вскоре становится ясно, что у высокопоставленных чиновников из МИДа выставлены совершенно иные приоритеты. Мари начинает быстро понимать, что попала в мир лицемерия, где чиновников вовсе не интересует сохранение человеческой жизни. Чиновница старается как можно быстрее стабилизировать ситуацию, которая день ото дня накаляется все сильнее. И, ради спасения людей, Тесье тоже придется скорректировать собственные правила игры.