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Постер сериала Под контролем
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Киноафиша Сериалы Под контролем

Под контролем (2023 - 2023)

Sous contrôle 18+
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ARTE
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Член гуманитарной миссии Мари Тесье назначена новым министром иностранных дел Франции. Этот пост становится логическим продолжением карьеры активной женщины, которая искренне верит в то, что любая ситуация может быть решена в штатном режиме. Однако в день ее назначения вооруженная исламская группировка в Салехе берет в заложники пятерых европейцев, среди которых оказались два француза. Мари вызывается провести сложнейшие переговоры с террористами, чтобы попытаться освободить заложников. Но вскоре становится ясно, что у высокопоставленных чиновников из МИДа выставлены совершенно иные приоритеты. Мари начинает быстро понимать, что попала в мир лицемерия, где чиновников вовсе не интересует сохранение человеческой жизни. Чиновница старается как можно быстрее стабилизировать ситуацию, которая день ото дня накаляется все сильнее. И, ради спасения людей, Тесье тоже придется скорректировать собственные правила игры.

В ролях
В ролях
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Самир Гесми
Паскаль Ренерик
Лоран Стокер
Лоран Стокер
Патрик д’Асумсао
Максанс Туаль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Под контролем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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