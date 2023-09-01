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Киноафиша Сериалы Крутая перемена

Крутая перемена (2023 - …)

Krutaya peremena 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Крутая перемена» – это отечественное драмеди о бывшем школьном учителе. Андрей бросает фамильное ремесло, перебирается в столицу и открывает собственный бизнес. Но через какое-то время его план проваливается, и парень остается без денег. Он надеется продать свое наследство – старый дом, в котором, по легенде, некогда останавливался сам Пушкин. Но есть препятствие: права на дом имеет также его отец, который отбывает наказание за решеткой. Андрей устраивается учителем в вечернюю школу в его колонии. 

Крутая перемена - трейлер первого сезона
Крутая перемена  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Сергей Степин
Сергей Степин
Иван Ивашов
Иван Ивашов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Крутая перемена - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
Крутая перемена - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры
Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»
Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»
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