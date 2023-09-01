Сериал «Крутая перемена» – это отечественное драмеди о бывшем школьном учителе. Андрей бросает фамильное ремесло, перебирается в столицу и открывает собственный бизнес. Но через какое-то время его план проваливается, и парень остается без денег. Он надеется продать свое наследство – старый дом, в котором, по легенде, некогда останавливался сам Пушкин. Но есть препятствие: права на дом имеет также его отец, который отбывает наказание за решеткой. Андрей устраивается учителем в вечернюю школу в его колонии.