Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Морозко
1 постер
Киноафиша Сериалы Морозко

Морозко (2024 - …)

Morozko 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Героиня российского комедийно-драматического сериала «Морозко» – успешная и привлекательная женщина Маргарита. Ей 33 года, она работает на телеканале и выглядит абсолютно самодостаточным человеком. Но в душе у Риты царит раздрай: она очень одинока, живет на съемной квартире, и даже престижная работа совершенно ей не нравится. Картину довершает последний штрих – серьезный диагноз, о котором она неожиданно узнает от своего врача. Однако именно он становится отправной точкой для благотворных перемен в жизни Риты. 

Морозко - трейлер первого сезона
Морозко  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Николай Наумов
Николай Наумов
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Алина Ходжеванова
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Сериалы про беременность и роды: список лучших Сериалы про беременность и роды: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Морозко - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Елизавета Романова 29 марта 2024, 22:20
Отличный сериал! В нём достаточно умело сочетаются личная драма и комедийный антураж. Всё, как в жизни – смех сквозь слёзы. После просмотра первых… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 9 марта 2024, 19:16
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
Отзывы Написать
Новости о сериале
Когда выйдет финальный эпизод сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой?
Когда выйдет финальный эпизод сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой?
Аглая Тарасова разыскивает донора спермы в трейлере сериала «Морозко»
Аглая Тарасова разыскивает донора спермы в трейлере сериала «Морозко»
Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым
Стартовали съемки сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым
Кадры из сериал
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше