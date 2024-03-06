Героиня российского комедийно-драматического сериала «Морозко» – успешная и привлекательная женщина Маргарита. Ей 33 года, она работает на телеканале и выглядит абсолютно самодостаточным человеком. Но в душе у Риты царит раздрай: она очень одинока, живет на съемной квартире, и даже престижная работа совершенно ей не нравится. Картину довершает последний штрих – серьезный диагноз, о котором она неожиданно узнает от своего врача. Однако именно он становится отправной точкой для благотворных перемен в жизни Риты.