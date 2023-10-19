Герой детективно-драматического сериала «Теории больших денег» – гениальный ученый-математик и университетский преподаватель теории вероятности Михаил Александрович Нефедов. Он наделен редким даром – помнить все, что он хоть раз увидел или услышал. Но эта способность не спасает от простой человеческой проблемы: его сыну на лечение требуется огромная сумма. Герой продает квартиру и ставит все деньги в букмекерской конторе. Он не может просчитаться, однако проигрывает. Тогда математик находит неучтенную переменную – подпольную букмекерскую мафию, подтасовавшую результаты.