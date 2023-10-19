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Киноафиша Сериалы Теории больших денег

Теории больших денег (2023 - …)

Teorii bolshih deneg 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Герой детективно-драматического сериала «Теории больших денег» – гениальный ученый-математик и университетский преподаватель теории вероятности Михаил Александрович Нефедов. Он наделен редким даром – помнить все, что он хоть раз увидел или услышал. Но эта способность не спасает от простой человеческой проблемы: его сыну на лечение требуется огромная сумма. Герой продает квартиру и ставит все деньги в букмекерской конторе. Он не может просчитаться, однако проигрывает. Тогда математик находит неучтенную переменную – подпольную букмекерскую мафию, подтасовавшую результаты.

Теории больших денег - тизер-трейлер
Теории больших денег  тизер-трейлер
В ролях
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Тимофей Елецкий
Тимофей Елецкий
Илья Маланин
Илья Маланин
Филипп Рейнхардт
Филипп Рейнхардт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Теории больших денег - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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