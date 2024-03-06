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Постер сериала Беспринцыпные чтения. Истории про маму
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Киноафиша Сериалы Беспринцыпные чтения. Истории про маму

Беспринцыпные чтения. Истории про маму (2024 - 2024)

Besprincypnye chteniya. Istorii pro mamu 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 1 час 20 минут

О чем сериал

Жизнь современного человека превратилась в гонку за успехом: стремление к идеальности навязывается через СМИ и рафинированную картинку соцсетей. Сложнее всего приходится мамам, ведь каждая из них хочет быть самой лучшей для своего ребенка. «Союзмультфильм», литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» и онлайн-кинотеатр Okko посвятили спецвыпуск чтений родителям. Александр Цыпкин, Юлиана Слащева, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Юлия Перисильд, Мария Миронова, Анна Михалкова, Валентина Ляпина трогательно и смешно, грустно и серьезно читают монологи современных родителей и поднимают темы, понятные каждому человеку, у которого есть ребенок. Оказывается, можно быть неидеальным и все равно чувствовать любовь детей. Полный выпуск смотрите в Okko.

Беспринцыпные чтения. Истории про маму - трейлер первого сезона
Беспринцыпные чтения. Истории про маму  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Беспринцыпные чтения. Истории про маму - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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