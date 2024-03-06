Жизнь современного человека превратилась в гонку за успехом: стремление к идеальности навязывается через СМИ и рафинированную картинку соцсетей. Сложнее всего приходится мамам, ведь каждая из них хочет быть самой лучшей для своего ребенка. «Союзмультфильм», литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» и онлайн-кинотеатр Okko посвятили спецвыпуск чтений родителям. Александр Цыпкин, Юлиана Слащева, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Юлия Перисильд, Мария Миронова, Анна Михалкова, Валентина Ляпина трогательно и смешно, грустно и серьезно читают монологи современных родителей и поднимают темы, понятные каждому человеку, у которого есть ребенок. Оказывается, можно быть неидеальным и все равно чувствовать любовь детей. Полный выпуск смотрите в Okko.