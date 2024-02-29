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Постер сериала Артист с большой дороги
Постер сериала Артист с большой дороги
Постер сериала Артист с большой дороги
Постер сериала Артист с большой дороги
Постер сериала Артист с большой дороги
Постер сериала Артист с большой дороги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Артист с большой дороги

Артист с большой дороги (2024 - …)

Artist s bolshoj dorogi 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Start
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

В центре событий оказывается грабитель-рецидивист по прозвищу Артист, которому часто доводилось бывать за решеткой. На этот раз он выходит из колонии после того, как отбыл третий срок. Главный герой решает встать на путь исправления и распрощаться с криминальными делами, но для этого ему требуется добраться до награбленного, спрятанного в тайнике дома. В это время там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы вернуть  грабительские трофеи, Артист вспоминает свой опыт работы в театре и становится няней для своих же внуков.

Артист с большой дороги - трейлер первого сезона
Артист с большой дороги  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Филипп Бледный
Филипп Бледный
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Артист с большой дороги - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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