В центре событий оказывается грабитель-рецидивист по прозвищу Артист, которому часто доводилось бывать за решеткой. На этот раз он выходит из колонии после того, как отбыл третий срок. Главный герой решает встать на путь исправления и распрощаться с криминальными делами, но для этого ему требуется добраться до награбленного, спрятанного в тайнике дома. В это время там живут невестка и внуки Артиста. Чтобы вернуть грабительские трофеи, Артист вспоминает свой опыт работы в театре и становится няней для своих же внуков.