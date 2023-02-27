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Постер сериала Мотель Валькирии
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Киноафиша Сериалы Мотель Валькирии

Мотель Валькирии (2023 - 2023)

Motel Valkirias 18+
Год выпуска 2023
Страна Португалия/Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал RTP1
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Каролина, хозяйка мотеля «Валькирия», что расположен на границе Португалии, должна признать, что только чудо спасёт её бизнес от банкротства. Не менее сложная ситуация и у Люсии, которая вместе с дочерью сбежала от мужа-тирана и укрывается в мотеле. Там же останавливается и Ева, популярная актриса, оказавшаяся в центре скандала. Трое женщин уверены, что солидная сумма решит все их проблемы, поэтому идея обокрасть одного из постояльцев им кажется не такой уж и плохой. Только они не могли знать, что мужчина был связан с мафией, так что теперь у подруг стало ещё больше проблем.

В ролях
В ролях
Мария Джоао Бастос
Томаш Алвес
Мария Мера
Марина Мота
Чечу Сальгадо
Хорхе Ваз Гомес
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Мотель Валькирии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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