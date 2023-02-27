Каролина, хозяйка мотеля «Валькирия», что расположен на границе Португалии, должна признать, что только чудо спасёт её бизнес от банкротства. Не менее сложная ситуация и у Люсии, которая вместе с дочерью сбежала от мужа-тирана и укрывается в мотеле. Там же останавливается и Ева, популярная актриса, оказавшаяся в центре скандала. Трое женщин уверены, что солидная сумма решит все их проблемы, поэтому идея обокрасть одного из постояльцев им кажется не такой уж и плохой. Только они не могли знать, что мужчина был связан с мафией, так что теперь у подруг стало ещё больше проблем.