В центре событий оказываются внуки когда-то заклятых врагов Артур и Павел. Им предстоит захватывающее приключение на автомобиле марки Lada-21043. Уникальность машины состоит в том, что она целиком сделана из криминального золота. Артур — внук преступника Мидаса — приезжает из Голландии в Россию на похороны дедушки. Павел — внук знаменитого в Тольятти милиционера Огурцова — сталкивается со множеством проблем в личной жизни. За золотым авто и главными героями устроили настоящую охоту представители сразу нескольких банд.