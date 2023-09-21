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Постер сериала Лада Голд
Постер сериала Лада Голд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Лада Голд

Лада Голд (2023 - …)

Lada Gold 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются внуки когда-то заклятых врагов Артур и Павел. Им предстоит захватывающее приключение на автомобиле марки Lada-21043. Уникальность машины состоит в том, что она целиком сделана из криминального золота. Артур — внук преступника Мидаса — приезжает из Голландии в Россию на похороны дедушки. Павел — внук знаменитого в Тольятти милиционера Огурцова — сталкивается со множеством проблем в личной жизни. За золотым авто и главными героями устроили настоящую охоту представители сразу нескольких банд.

Лада Голд - трейлер
Лада Голд  трейлер
В ролях
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Марина Зудина
Марина Зудина
Стася Милославская
Стася Милославская
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Полина Гухман
Полина Гухман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.8 IMDb
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Сезоны
Лада Голд - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
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