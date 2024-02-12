В центре событий оказываются члены большой и дружной семьи Герасимовых. Глава семейства Павел работает архитектором и мечтает о шестом ребенке. Правда, для этого их столичная жилплощадь достаточно тесновата. Чтобы решить проблему, Павел придумывает жилой комплекс для больших семей. Идея жилого комплекса «Ковчег» пришлась по душе девелоперу. Однако им нужно найти способ заинтересовать людей и привлечь внимание к новшеству. Перед Павлом тает непростая задача, и в это дело оказывается вовлечена вся его семья.