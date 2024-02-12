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Киноафиша Сериалы Многодетство

Многодетство (2024 - …)

Mnogodetstvo 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

В центре событий оказываются члены большой и дружной семьи Герасимовых. Глава семейства Павел работает архитектором и мечтает о шестом ребенке. Правда, для этого их столичная жилплощадь достаточно тесновата. Чтобы решить проблему, Павел придумывает жилой комплекс для больших семей. Идея жилого комплекса «Ковчег» пришлась по душе девелоперу. Однако им нужно найти способ заинтересовать людей и привлечь внимание к новшеству. Перед Павлом тает непростая задача, и в это дело оказывается вовлечена вся его семья.

Многодетство - трейлер первого сезона
Многодетство  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Павел Савинков
Павел Савинков
Полина Лазарева
Полина Лазарева
Эдгар Гизатуллин
Эдгар Гизатуллин
Юрий Скулябин
Юрий Скулябин
Тарас Кузьмин
Тарас Кузьмин
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Многодетство - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
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