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Постер фильма Женщина в цепях
6.5
Женщина в цепях - Трейлер
Киноафиша Фильмы Женщина в цепях
6.5

Женщина в цепях

, 2025
La mujer de la fila
Аргентина, Испания / биография, криминал, драма / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Женщина в цепях
6.5
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Женщина в цепях - Трейлер
Женщина в цепях  Трейлер

О фильме

Основано на реальных событиях из жизни Андреа Казаменто. Жизнь Андреа, женщины из среднего класса, резко меняется, когда ее 18-летний сын попадает в тюрьму по ложному обвинению в преступлении, которого он не совершал. Теперь она должна посвятить все свое время тому, чтобы освободить его из тюрьмы. Чтобы освободить его, ей приходится столкнуться с бюрократией судебной системы, жестоким обращением с заключенными, но прежде всего со своими собственными предрассудками, ценностями и убеждениями. Она осознает эту мощную перемену, когда не сможет удержаться от влюбленности в осужденного.

В ролях

Наталия Орейро
Наталия Орейро
Andrea
Ампаро Ногера
Ампаро Ногера
La Veintidós
Альберто Амманн
Альберто Амманн
Alejo
Lide Uranga
Alicia
Наталья Сантьяго
Daniela Catz
Morena Anselmino
Бенджамин Авила
Jade Ramirez
Federico Heinrich
Gustavo
Marcela Acuña
Coca
Juan Pedro Rodríguez Isturiz
Matías
Режиссер Бенджамин Авила
Сценарист Марсело Мюллер, Бенджамин Авила
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 2 сентября 2025
Дата выхода
4 сентября 2025 Аргентина
24 июля 2026 Испания

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Производство Mostra Cine, Buffalo Films, Diving Media
Другие названия
La mujer de la fila, The Woman in the Line, A Mulher da Fila, La mujer de la fila (2025), The Lady in the Queue, The Woman in the Queue, Женщина в цепях

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Женщина в цепях - Трейлер
Женщина в цепях Трейлер
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