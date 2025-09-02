Основано на реальных событиях из жизни Андреа Казаменто. Жизнь Андреа, женщины из среднего класса, резко меняется, когда ее 18-летний сын попадает в тюрьму по ложному обвинению в преступлении, которого он не совершал. Теперь она должна посвятить все свое время тому, чтобы освободить его из тюрьмы. Чтобы освободить его, ей приходится столкнуться с бюрократией судебной системы, жестоким обращением с заключенными, но прежде всего со своими собственными предрассудками, ценностями и убеждениями. Она осознает эту мощную перемену, когда не сможет удержаться от влюбленности в осужденного.

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