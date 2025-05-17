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Постер фильма Никто не узнает
5.9
Никто не узнает - Трейлер
Киноафиша Фильмы Никто не узнает
5.9

Никто не узнает

, 2025
Le Roi Soleil
Франция / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Никто не узнает
5.9
Пойду 0
Не пойду 0
Никто не узнает - Трейлер
Никто не узнает  Трейлер

О фильме

Двое парижских полицейских после ночной смены выпивают в дешёвом баре. В это же время завсегдатай заведения, пожилой месье Канц, узнаёт, что его лотерейный билет оказался выигрышным. Он уходит, чтобы забрать положенные ему 294 миллиона евро, но забывает билет. Вернувшись за ним, старик становится жертвой случайного выстрела и погибает. Посетители бара, оказавшиеся свидетелями произошедшего, решают скрыть происшествие, а выигрыш покойного забрать себе. Их план быстро выходит из-под контроля, когда в дело вмешиваются алчность и паранойя.

В ролях

Пио Мармай
Пио Мармай
Livio
Софиан Зермани
Reda
Панайотис Паскот
Abel
Люси Чжан
Люси Чжан
Esmé
Joseph Olivennes
Erwan
Мария де Медейрос
Мария де Медейрос
Picon-Lafayette
Немо Шиффман
Немо Шиффман
Comar
Этьен Гиллу-Керверн
Этьен Гиллу-Керверн
Клод Офор
M. Kantz
Джибриль Гайе
Джованни Фуниати
Патрис Тепассо
Режиссер Vincent Maël Cardona
Сценарист Olivier Demangel, Доминик Бомард, Vincent Maël Cardona
Композитор Delphine Malaussena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 21 мая 2026
Премьера в мире 17 мая 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Германия 16
27 августа 2025 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО, ИВИ
Бюджет €6 500 000
Сборы в мире $794 710
Производство Easy Tiger, Srab Films, StudioCanal
Другие названия
Le Roi Soleil, No One Will Know, Nikt się nie dowie, 暴富失控夜, Король-солнце

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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Никто не узнает - Трейлер
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