Двое парижских полицейских после ночной смены выпивают в дешёвом баре. В это же время завсегдатай заведения, пожилой месье Канц, узнаёт, что его лотерейный билет оказался выигрышным. Он уходит, чтобы забрать положенные ему 294 миллиона евро, но забывает билет. Вернувшись за ним, старик становится жертвой случайного выстрела и погибает. Посетители бара, оказавшиеся свидетелями произошедшего, решают скрыть происшествие, а выигрыш покойного забрать себе. Их план быстро выходит из-под контроля, когда в дело вмешиваются алчность и паранойя.
|6 ноября 2025
|Германия
|16
|27 августа 2025
|Франция