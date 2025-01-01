Нико и Рик, некогда известные своей безжалостностью наёмные убийцы, разорвали сотрудничество из-за любовного конфликта, не поделив одну девушку, и стали работать по отдельности. Былое партнерство осталось в прошлом, но однажды возникла необходимость вновь объединить усилия. Этим отъявленным головорезам предстоит остановить восхождение нового криминального лидера, Санни, и дать отпор его свирепой банде, состоящей из жестоких братьев Сергеевых. За выполнение этой миссии их наниматель готов выложить кругленькую сумму — пять миллионов долларов. Профессионализм Нико и Рика не вызывает сомнений, но главное испытание для этой взрывоопасной парочки — удержаться от взаимного уничтожения, пока они вспоминают старые обиды.