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Киноафиша Фильмы Славные ублюдки

Славные ублюдки

Ruthless Bastards
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нико и Рик, некогда известные своей безжалостностью наёмные убийцы, разорвали сотрудничество из-за любовного конфликта, не поделив одну девушку, и стали работать по отдельности. Былое партнерство осталось в прошлом, но однажды возникла необходимость вновь объединить усилия. Этим отъявленным головорезам предстоит остановить восхождение нового криминального лидера, Санни, и дать отпор его свирепой банде, состоящей из жестоких братьев Сергеевых. За выполнение этой миссии их наниматель готов выложить кругленькую сумму — пять миллионов долларов. Профессионализм Нико и Рика не вызывает сомнений, но главное испытание для этой взрывоопасной парочки — удержаться от взаимного уничтожения, пока они вспоминают старые обиды.

Страна Канада
Год выпуска 2025
Производство APL Film, Pandapix Enterprise., Pandapix Pictures
Другие названия
Ruthless Bastards, Славные ублюдки
Режиссер
Bruce Fontaine
В ролях
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
Каспер Ван Дин
Каспер Ван Дин
Алекс Захара
Andrea Stefancikova
Sydney Scotia
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Славные ублюдки
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