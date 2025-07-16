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Постер фильма Вердикт
6.3
Киноафиша Фильмы Вердикт
6.3

Вердикт

, 2025
Keadilan
Индонезия, Южная Корея / боевик, криминал, драма / 18+
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Постер фильма Вердикт
6.3
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Не пойду 0

О фильме

Жена сотрудника службы безопасности суда обнаружена убитой. Вскоре следователи находят главного подозреваемого, который оказывается сыном влиятельного человека. Обвиняемого защищает ловкий адвокат, судебное разбирательство неумолимо приближается к оправдательному приговору, и убитый горем муж решает вмешаться — берёт в руки оружие и захватывает заложников прямо во время заседания.

В ролях

Рио Деванто
Raka
Reza Rahadian
Timo
Dian Nitami
Димас Адитья
Димас Адитья
Burhan Yusuf
Никен Анжани
Nina
Bizael Tanasale
Tommy
Карина Салим
Ayu Dwi Asari
Эдуард Маналу
Bono
Pascal Azhar
Vonny Anggraini
Ibu Bimo
Elang El Gibran
Dika
Tubagus Ali
Gilang
Режиссер Chang-hee Lee, Yusron Fuadi
Сценарист Chang-hee Lee, Yoon Hyun-Ho, Oh Ji-young
Композитор Koo Bon-Chun
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия / Южная Корея
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 июля 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Индонезия 17+
27 ноября 2025 Малайзия
25 февраля 2026 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство MD Pictures, JNC Media Group, Innikor Pictures
Другие названия
Keadilan, The Verdict, Wyrok, Judgement, The Judgement

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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