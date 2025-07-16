Заправку бензином через MAX одобрили официально: АИ-95 и АИ-92 теперь можно купить по электронной очереди

Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android

Пошел за куриной грудкой, а свинина стоит дешевле: как выбрать качественную шею и карбонад

Ефремов после развода лишился крыши над головой: теперь ютится в съёмной «двушке» с молодой актрисой

Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)

Семенова пустили в расход — о худших героях «Невского» зрители долго не спорили: «Хотел выключить, когда он появлялся в кадре»

«Бриллиантовую руку» обожают все, но иностранцы ставят на пьедестал совсем другую комедию СССР: у этого «шедевра» 8,3 на IMDb

«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)

Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова

Вы неизлечимо больны советским кино, если угадаете хотя бы 4/6 фильмов СССР по диагнозу врачей (сложный тест)