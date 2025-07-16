Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Жена сотрудника службы безопасности суда обнаружена убитой. Вскоре следователи находят главного подозреваемого, который оказывается сыном влиятельного человека. Обвиняемого защищает ловкий адвокат, судебное разбирательство неумолимо приближается к оправдательному приговору, и убитый горем муж решает вмешаться — берёт в руки оружие и захватывает заложников прямо во время заседания.
|20 ноября 2025
|Индонезия
|17+
|27 ноября 2025
|Малайзия
|25 февраля 2026
|Южная Корея
|15