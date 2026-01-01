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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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1159
, 2026
1159
Россия / криминал, детектив, триллер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Онлайн
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
3.6
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
Aleksandr Dzyuba
Konstantin
Alina Efremova
Zhanna
Владислава Ермолаева
Varvara Nikolaevna
Михаил Коновалов
Valeriy Mikhaylovich
Andrey Blokhin
Editor-in-chief
Miron Eremeev
Taxi driver
Olesya Kazaeva
Doctor
Kristina Levina
Secretary
Viktor Maksimov
Режиссер
Vladimir Bukharov
Сценарист
Vladimir Bukharov
,
Natalia Murshudova
Композитор
Andrey Romanov
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2026
Где посмотреть фильм
ИВИ
Другие названия
1159
Еще
Рейтинг фильма
3.6
Оцените
13
голосов
3.6
IMDb
Место в рейтинге
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
1159 - смотреть в онлайн-кинотеатре
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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