Пандемия переворачивает привычный ритм жизни преподавателя философии Луки. Его жена Сара, врач, уходит работать в переполненные римские госпитали, а сам он остаётся в квартире, полной тишины и одиночества. В это время в соседнюю квартиру въезжает загадочная Аманда. Их случайные взгляды через балконы перерастают в нечто большее — Лука теряет контроль над своими чувствами. Чем больше он узнаёт о ней, тем сильнее размывается грань между реальностью и страстью. Карантин становится не просто изоляцией, а ловушкой, где разгорается роман, угрожающий разрушить всё, что у него было.