Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Опасная связь
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Опасная связь

Опасная связь

Muori di lei 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Пандемия переворачивает привычный ритм жизни преподавателя философии Луки. Его жена Сара, врач, уходит работать в переполненные римские госпитали, а сам он остаётся в квартире, полной тишины и одиночества. В это время в соседнюю квартиру въезжает загадочная Аманда. Их случайные взгляды через балконы перерастают в нечто большее — Лука теряет контроль над своими чувствами. Чем больше он узнаёт о ней, тем сильнее размывается грань между реальностью и страстью. Карантин становится не просто изоляцией, а ловушкой, где разгорается роман, угрожающий разрушить всё, что у него было.

Страна Италия / Сербия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 26 декабря 2025
Премьера в мире 26 декабря 2025
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $490 149
Производство Film House Bas Celik, Medusa Film, Nightswim
Другие названия
Muori di lei, Close to Me, Muero por ella
Режиссер
Стефано Сардо
Стефано Сардо
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Мария Кьяра Джаннетта
Мария Кьяра Джаннетта
Паоло Пьеробон
Паоло Пьеробон
Мариэла Гаррига
Франческо Брэнди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Опасная связь - смотреть в онлайн-кинотеатре

Опасная связь

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше