Эйс и его команда уличных гонщиков думали, что опасность может подстерегать лишь на трассе. Но когда таинственная организация начинает угрожать их близким, им приходится подчиниться. Они вынуждены работать на Церковь убийц, выполняя задание, от которого невозможно отказаться. Каждое испытание приближает их к разгадке: их не собирались отпускать живыми. Провал был частью плана с самого начала. Теперь Эйсу и его команде предстоит не только завершить миссию, но и выяснить, кто на самом деле стоит за всем этим. Предательство, скорость и борьба за выживание сливаются в одной гонке, где ставка - не победа, а жизнь.