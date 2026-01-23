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Постер фильма Форсаж. На пределе скорости
5.2
Форсаж. На пределе скорости - Трейлер
Киноафиша Фильмы Форсаж. На пределе скорости
5.2

Форсаж. На пределе скорости

, 2026
Speed Faster
США / боевик
Трейлеры
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Постер фильма Форсаж. На пределе скорости
5.2
Пойду 0
Не пойду 0
Форсаж. На пределе скорости - Трейлер
Форсаж. На пределе скорости  Трейлер

О фильме

Эйс и его команда уличных гонщиков думали, что опасность может подстерегать лишь на трассе. Но когда таинственная организация начинает угрожать их близким, им приходится подчиниться. Они вынуждены работать на Церковь убийц, выполняя задание, от которого невозможно отказаться. Каждое испытание приближает их к разгадке: их не собирались отпускать живыми. Провал был частью плана с самого начала. Теперь Эйсу и его команде предстоит не только завершить миссию, но и выяснить, кто на самом деле стоит за всем этим. Предательство, скорость и борьба за выживание сливаются в одной гонке, где ставка - не победа, а жизнь.

В ролях

Jason Park
Ace
Rahul Singh
Zee
Khary Logan
Khary
Nicholas Carr
Perfect Sharpe
Joshua Brooks
Nadia Adelay
Tina
Haley Johnson
Mindy
Christopher Deon
Ross
Juliet Rosa
Margo
Chozy Aiyub
Chino
Harrison Watson
Harry
Режиссер Jason Park
Сценарист Jason Park
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 23 января 2026
Премьера в мире 23 января 2026

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $2 000 000
Производство Hypatude
Другие названия
Speed Faster

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb

Трейлеры фильма

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Форсаж. На пределе скорости - Трейлер
Форсаж. На пределе скорости Трейлер
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Отзывы о фильме

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