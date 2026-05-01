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Восточная Сибирь. Группа наемников под руководством россиянина Виктора Резникова и американца Лероя Граймса организовывают масштабную кражу ядерных боеголовок. Преступников останавливает смелый спецагент Людмила Алексеенко, которая в одиночку расправляется со злодеями. Тем не менее Резникову удается скрыться и забрать собой четыре боеголовки. Людмиле предстоит полет в США, чтобы предотвратить продажу оружия на черном рынке. Там она объединит усилия с агентами ЦРУ, преследующими ту же цель.