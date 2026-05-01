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Постер фильма Ангел гнева
4.3
Киноафиша Фильмы Ангел гнева
4.3

Ангел гнева

, 2026
Prey of Wrath
США / боевик
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Постер фильма Ангел гнева
4.3
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О фильме

Восточная Сибирь. Группа наемников под руководством россиянина Виктора Резникова и американца Лероя Граймса организовывают масштабную кражу ядерных боеголовок. Преступников останавливает смелый спецагент Людмила Алексеенко, которая в одиночку расправляется со злодеями. Тем не менее Резникову удается скрыться и забрать собой четыре боеголовки. Людмиле предстоит полет в США, чтобы предотвратить продажу оружия на черном рынке. Там она объединит усилия с агентами ЦРУ, преследующими ту же цель.

В ролях

Татьяна Нева
Lyudmilla Alekseyenko
Синтия Ротрок
Brenda Sands
Louis DeStefano
Peter Vitali
Александр Хачатрян
Ego Mikitas
Chris Yong
Chris Spinelli
Масаси Ишизука
Келли Рейтер
Gray Michael Sallies
Viktor Reznikov
Leonard Zhang
Jackson Yip
Lovie Johnson
Marcus Huggard
Режиссер Benny Tjandra, Doug Tochioka
Сценарист Татьяна Нева, Doug Tochioka
Композитор Doug Tochioka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 1 мая 2026
Премьера в мире 1 мая 2026

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Hollywood Storm, New GenerAsian Pictures
Другие названия
Prey of Wrath, Lady Spetsnaz

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb

Отзывы о фильме

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