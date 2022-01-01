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Фильмы про искусство

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Все в сад!
Все в сад!
0.0
исторический
2021, Россия
Художник и вор
Художник и вор
7.0
документальный
2020, Норвегия / США
Странники терпенья
Странники терпенья
5.0
триллер
2019, Россия
Щегол
Щегол
7.0
драма
2019, США
Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный
2019, Франция
Медный всадник России
Медный всадник России
Смотреть за 1 рубль
0.0
исторический, драма
2019, Россия
Микеланджело. Бесконечность
Микеланджело. Бесконечность
7.0
документальный
2019, Италия / Ватикан
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
Леонардо да Винчи. Неизведанные миры
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6.0
драма
2019, Италия
Андрей Тарковский. Кино как молитва
Андрей Тарковский. Кино как молитва
7.0
документальный
2019, Россия / Италия / Швеция
4 лица Моны Лизы
4 лица Моны Лизы
Смотреть за 1 рубль
0.0
документальный
2019, Италия
Убийства в стиле Гойи
Убийства в стиле Гойи
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4.0
детектив, триллер, криминал, драма
2019, Бельгия
Би-2. Горизонт событий
Би-2. Горизонт событий
0.0
документальный
2019, Россия
Танец с саблями
Танец с саблями
5.0
мюзикл, биография
2018, Россия
Дар
Дар
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2018, Россия
Шедевр
Шедевр
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия
2018, Аргентина / Испания
Работа без авторства
Работа без авторства
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, драма, мелодрама
2018, Германия / Италия
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
Большой
Большой
7.0
драма, балет
2017, Россия
Роден
Роден
Смотреть за 1 рубль
4.0
биография, драма
2017, Франция / Бельгия
Последний портрет
Последний портрет
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография
2017, Великобритания
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Фильмы, рассказывающие о людях искусства, – совершенно особенное направление. Киноленты, в которых каждый кадр – словно отдельное самостоятельное произведение, не могут оставить равнодушным зрителя.

Пять лучших фильмов про искусство

Музыка, живопись, танец, театр – любое из художественных направлений потрясающе эстетично и красиво отображается в кинематографе. Талантливый человек в какой-то момент перестает принадлежать себе – ведь он становится творцом, создателем прекрасного. Фильмы о творческих личностях рассказывают о жизни одаренных людей, которые делают мир красивее.

«Ла-Ла Ленд», 2016

Миа, героиня Эммы Стоун, – официантка в кафе при киностудии. Она мечтает стать актрисой и упорно ходит на кастинги, но каждая попытка завершается провалом. Персонаж Райана Гослинга, Себастьян, – коллекционер, собирающий вещи знаменитых джазменов, грезит о становлении знаменитым музыкантом, но его удел – играть в ресторане на угоду непритязательной публике. Молодые люди встречаются однажды по случайности и невыносимо раздражают друг друга. Но вскоре они увидятся вновь и испытают взаимное притяжение.

Совместные мечты о всемирной известности однажды поставят героев перед сложным выбором.

«Полночь в Париже», 2001

Молодая американская пара прилетает во французскую столицу, чтобы отдохнуть. Неожиданно Гил и Инесс оказываются в сказочном мире неисполнившихся мечтаний, который показывает им все несбывшиеся мечты в реальности. Мужчину всегда привлекала культура двадцатых лет, и на ночных улочках Парижа он встречает всех своих кумиров. Герой попадает во вселенную, где на прогулке можно встретить Хемингуэя или Пикассо.

Романтическая комедия Вуди Аллена получила «Оскар» за сценарий и удостоилась многочисленных одобрений со стороны критиков.

«Леонардо да Винчи: Неизведанные миры», 2019

Сюжет драматического фильма Ламберта основан на достоверных исторических фактах о жизни и творческом пути знаменитого художника. Действие киноленты переходит от крохотного тосканского города, в котором родился Леонардо, к Флоренции, Риму, Милану и французским городам. Фильм рассказывает о быте, творческих метаниях и внутреннем мире великого живописца, скульптора, архитектора и ученого. Да Винчи даже через 500 лет после своей смерти остается идолом в мире художественного искусства и науки.

Картина перенесет зрителя через сотни лет, чтобы познакомить с удивительной и таинственной историей гения эпохи Возрождения.

«Танцовщица», 2016

Драматический фильм основан на биографии знаменитой танцовщицы – Лои Фуллер, положившей начало направлению модерн. Раскрепощенные выступления, полные экспрессии, сделали женщину одним из символов эпохи, музой многих творческих людей. Начало ее пути было полным мечтаний о карьере актрисы и покорении сцены США. Промах, допущенный ею на сцене в начале творческого пути, стал знаменитым и лег в основу целого танцевального жанра. Однажды жизнь уже популярной Лои кардинально меняется после встречи с юной Айседорой Дункан.

Два огромных таланта описываются в потрясающе красивом фильме, рассказывающем сложную и яркую историю этих исторических персонажей.

«Мистер Икс», 2014

Французская кинолента посвящена знаменитому режиссеру Леосу Караксу – одному из самых таинственных гениев современного искусства. Фильм основан на документальных фрагментах, содержит вставки редких интервью с нелюдимым затворником Мистером Икс и приподнимает покров над загадками жизни режиссера. Его биография полна загадок и мистических совпадений.

В фильме появляется Катерина Голубева, муза кинорежиссера, игравшая главные роли в нескольких его шедеврах.

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