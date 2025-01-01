Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Сериалы Лучшее аниме про шпионов и агентов

Лучшее аниме про шпионов и агентов

Все 6
По году
Сбросить
Шпионский класс
Шпионский класс
аниме , боевик, триллер, комедия 2023, Япония
0.0
Семья шпиона
Семья шпиона
аниме , боевик, комедия 2022, Япония
0.0
Обитель зла: Бесконечная тьма
Обитель зла: Бесконечная тьма
боевик, аниме , ужасы, фантастика 2021, США/Япония
0.0
Психопаспорт
Психопаспорт
боевик, аниме , криминал, фантастика 2012, Япония
0.0
Темнее чёрного
Темнее чёрного
драма, боевик, аниме , фантастика 2007, Япония
0.0
Гинтама
Гинтама
комедия, боевик, аниме 2006, Япония
0.0
Сбросить
Жанр
Все Аниме Боевик Триллер Комедия Ужасы Фантастика Криминал Драма
Страна
Все Япония США
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2025

Аниме-сериалы про шпионов предлагают захватывающие истории о скрытых операциях, интригах и шпионских подвигах. От серий о профессиональных шпионах до историй о семьях, где каждый член играет свою роль в мире шпионажа, эти аниме раскрывают разные аспекты шпионской деятельности. Некоторые из них исследуют жизнь и обучение будущих шпионов в школьной среде, где подготовка к сложным миссиям сочетается с обычными школьными заботами. Откройте для себя лучшие аниме про шпионов, которые погружают в мир интриг и тайн.

Выбор редакции
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше