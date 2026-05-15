Любовь — один из самых популярных жанров в аниме, объединяющий романтику, драму, комедию и фэнтези. В японских сериалах часто переплетаются школьные истории, мистические события и сложные отношения между персонажами, создавая эмоционально насыщенные истории.
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В подборке вы найдёте самые популярные аниме-сериалы про любовь, которые стоит посмотреть прямо сейчас.
Аниме-сериалы про любовь продолжают развиваться, сочетая классические романтические сюжеты с современными темами и неожиданными поворотами. Эти сериалы подходят как для любителей школьной романтики, так и для тех, кто ищет более взрослые или фэнтезийные истории с романтической линией.
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Обновлено: 08.04.2026
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