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Лучшие аниме про любовь

Любовь — один из самых популярных жанров в аниме, объединяющий романтику, драму, комедию и фэнтези. В японских сериалах часто переплетаются школьные истории, мистические события и сложные отношения между персонажами, создавая эмоционально насыщенные истории.

В этой подборке собраны лучшие аниме-сериалы про любовь, включая новые релизы последних лет и проверенные классические хиты. Здесь вы найдёте, что посмотреть, если хотите пережить сильные эмоции, сопереживать героям и насладиться атмосферой японской романтики.

В подборке вы найдёте самые популярные аниме-сериалы про любовь, которые стоит посмотреть прямо сейчас.

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Ты и я — полные противоположности
Ты и я — полные противоположности
комедия, аниме , мелодрама 2026, Япония
0.0
Ледяная стена
Ледяная стена
аниме , мелодрама 2026, Япония
0.0
Ватари на грани краха
Ватари на грани краха
аниме , комедия 2025, Япония
5.0
Благоухающий цветок расцветает с достоинством
Благоухающий цветок расцветает с достоинством
аниме , мелодрама, мини-сериал 2025, Япония
8.0
Неразумный ангел в танце с демоном
Неразумный ангел в танце с демоном
аниме , комедия, фэнтези 2024, Япония
6.0
Ранма 1/2: Ремейк
Ранма 1/2: Ремейк
комедия, аниме , фэнтези 2024, Япония
7.0
Брачные узы с семьей Амагами
Брачные узы с семьей Амагами
комедия, аниме , мелодрама 2024, Япония
6.0
Голубая шкатулка
Голубая шкатулка
комедия, аниме , спорт 2024, Япония
8.0
Ангел по соседству
Ангел по соседству
аниме , комедия 2023, Япония
8.0
Любовь с иголочки
Любовь с иголочки
комедия, аниме , мелодрама 2022, Япония
7.0
Моя девушка не только милая
Моя девушка не только милая
аниме , комедия, мини-сериал 2022, Япония
6.0
Убийца романтики
Убийца романтики
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама, мини-сериал 2022, Япония
7.0
Госпожа Кагуя: В любви как на войне
Госпожа Кагуя: В любви как на войне
аниме , мелодрама 2019, Япония
8.0
Корзинка фруктов
Корзинка фруктов
драма, комедия, аниме , мелодрама 2019, Япония
8.0
Пять невест
Пять невест
комедия, аниме , мелодрама 2019, Япония
7.0
Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
комедия, аниме , мелодрама 2018, Япония
8.0
Добро пожаловать в класс превосходства
Добро пожаловать в класс превосходства
комедия, аниме , мелодрама 2017, Япония
7.0
Моб Психо 100
Моб Психо 100
комедия, боевик, аниме , ужасы 2016, Япония
8.0
Йона на заре
Йона на заре
приключения, аниме , мелодрама 2014, Япония
7.0
Убийца Акамэ!
Убийца Акамэ!
боевик, аниме , фэнтези 2014, Япония
7.0
Твоя апрельская ложь
Твоя апрельская ложь
драма, аниме , музыка, мелодрама 2014, Япония
8.0
Дорога юности
Дорога юности
драма, аниме 2014, Япония
7.0
Связь сердец
Связь сердец
драма, комедия, аниме , фэнтези, мини-сериал 2012, Япония
7.0
Очень приятно, Бог
Очень приятно, Бог
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама 2012, Япония
8.0
Хоримия
Хоримия
драма, аниме , мелодрама, мини-сериал 2012, Япония
7.0
Торадора!
Торадора!
драма, комедия, аниме , мелодрама 2008, Япония
7.0
Волчица и пряности
Волчица и пряности
драма, приключения, аниме , фэнтези 2008, Япония/США
7.0
Хост-клуб Оранской школы
Хост-клуб Оранской школы
комедия, аниме , мелодрама 2006, Япония
7.0
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Аниме-сериалы про любовь продолжают развиваться, сочетая классические романтические сюжеты с современными темами и неожиданными поворотами. Эти сериалы подходят как для любителей школьной романтики, так и для тех, кто ищет более взрослые или фэнтезийные истории с романтической линией.

Мы регулярно обновляем подборку, добавляя новые аниме-сериалы про любовь, чтобы она оставалась актуальной и включала самые популярные истории для просмотра.

Обновлено: 08.04.2026

Чтобы найти ещё больше аниме с высокими рейтингами, загляните в рейтинг аниме-сериалов.

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