Любовь — один из самых популярных жанров в аниме, объединяющий романтику, драму, комедию и фэнтези. В японских сериалах часто переплетаются школьные истории, мистические события и сложные отношения между персонажами, создавая эмоционально насыщенные истории.

В этой подборке собраны лучшие аниме-сериалы про любовь, включая новые релизы последних лет и проверенные классические хиты. Здесь вы найдёте, что посмотреть, если хотите пережить сильные эмоции, сопереживать героям и насладиться атмосферой японской романтики.