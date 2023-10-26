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Тролли 3
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Trolls 3

Тролли 3, 2023

2023 / США
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 26 октября 2023
Режиссер
Тим Хейтц
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Роландо Давила-Бельтран
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тролли 3 2 постера
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