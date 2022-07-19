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Комедии с Адамом Сэндлером

Фильмы с Адамом Сэндлером

- Адам Сэндлер – «Счастливчик Гилмор»

Драматические роли Адама Сэндлера

Личная жизнь Адама Сэндлера

Адам Сэндлер - американский комедийный актер, сценарист и продюсер, родился 9 сентября 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк, в семье учительницы начальных классов Джуди Левин и инженера-электрика Стэнли Сэндлера, которые являются потомками еврейских эмигрантов из России. Помимо Адама в семье Сэндлер было трое детей – старшие брат Скотт и сестры Элизабет и Валери. Семья Сэндлера перебралась в Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, когда тому было пять лет. Комедийный талант будущей звезды Голливуда обнаружился еще в школьные годы, когда он устраивал розыгрыши для учителей и одноклассников. Тогда старший брат Адама уговорил того попробовать себя в жанре «стендап» в одном из бостонских клубов. Его выступление было настолько ярким, что он осознал, что хотел бы развиваться в сфере шоу бизнеса. Для этого после школы он поступил на курс в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, а во время обучения постоянно выступал в клубах и кампусах с юмористическими номерами. Затем Адам, стремясь улучшить свои актерские навыки, поступил в широко известную Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета, которую в свое время окончили Вуди Аллен, Вупи Голдберг, Мартин Скорсезе, Алек Болдуин и другие звезды большого кино.

Комедии с Адамом Сэндлером

Карьера Адама началась с работы на телевидении, где он впервые появился в 1980 году, снявшись в одном из эпизодов сериала «Шоу Косби», а в конце 1980-х был постоянным гостем игрового шоу «Remote Control» канала MTV. По окончания Школы искусств в 1988 году Сэндлер зарабатывал на жизнь юмористическими выступлениями в клубах Лос-Анджелеса, а в 1990 году его талант привлек внимание популярного комедианта Дэнниса Миллера, который порекомендовал его продюсерам шоу «Субботний вечер в прямом эфире», после чего чего Адам получил постоянную работу на ТВ – сперва в качестве автора сценария, затем и как актер.

Фильмы с Адамом Сэндлером

На большом экране Сэндлер дебютировал в 1989 году с комедией «Всех за борт», где он исполнил главную роль – молодого стендап-комика, во многом похожего на самого Адама. После того как картина получила прохладные отзывы, в том числе о его актерской игре, он на какое-то время забросил кино и был занят в телевизионных проектах, вернувшись на экраны в 1993 году в фильме «Яйцеголовые», снятому на основе скетчей из телешоу «Субботний вечер в прямом эфире», с теми же актерами. Затем с участием Сэндлера вышли ленты «Пустоголовые» (1993) и «Рождество психов» (1994), а в 1995 году на экраны кинотеатров вышла комедия «Билли Мэдисон» (1995), где Адам выступил не только исполнителем центральной роли, но и автором сценария. За роль в этой картине Сэндлер получил первую в жизни серьезную номинацию – на премию MTV Movie Awards в категории «лучшая комическая роль».

Адам Сэндлер – «Счастливчик Гилмор»

В 1996 году вновь вышел фильм по сценарию Адама, с ним в главной роли - комедия «Счастливчик Гилмор», - а одного из второстепенных персонажей сыграл Бен Стиллер. На этот раз критики были в восторге от фильма, а Сэндлер получил награду MTV Movie Award за лучшую драку, а также номинации на MTV Movie Awards за лучшую комическую роль и на Kid's Choice Awards за лучший фильм.

Еще одним ярким проектом в карьере Адама является фильм «Певец на свадьбе» (1998), где он исполнил заглавную роль, а его партнершей стала Дрю Берримор. Эта мелодраматическая комедия имела оглушительный успех, собрала в прокате более 123 миллионов долларов, уступив за первую неделю показа только фильму «Титаник». За свою роль в ленте комик получил номинацию на премию канала MTV за лучшую комедийную роль и лучший экранный дуэт и выиграл статуэтку за «Лучший поцелуй».

После несколько успешных проектов Адам ежегодно снимался в главных ролях фильмов. Так, его можно увидеть в лентах «Большой папа» (1999), «Никки, дьявол-младший» (2000), «Любовь, сбивающая с ног» (2002), «Миллионер поневоле» (2002), «Управление гневом» (2003), «Все или ничего» (2005), «Клик: С пультом по жизни» (2006) и «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (2007), «Не шутите с Зоханом» (2008), «Одноклассники» (2010) и сиквел «Одноклассники – 2» (2013), «Притворись моей женой» (2011), «Такие разные близнецы» (2011), «Папа-досвидос» (2012), «Смешанные» (2014), «Сапожник» (2014) и «Пиксели» (2015). Все эти картины пришлись по душе зрителям, и каждая из них собрала кассу не менее 120 миллионов долларов.

Драматические роли Адама Сэндлера

В карьере Адама также есть несколько работ, где зрители увидели его в непривычном амплуа драматического актера. К таким проектам относится романтическая драма с элементами комедии «Испанский английский» (2004), которая, хоть и провалилась в прокате, получила несколько номинаций на кинопремии, включая «Золотой глобус», фильм «Опустевший город» (2007), где также снималась Лив Тайлер, и трагикомедия «Приколисты» (2009), где актер сыграл успешного комедийного артиста, переосмысляющего свою жизнь после новости о тяжелом заболевании.

Личная жизнь Адама Сэндлера

На съемках комедии «Большой папа» комедиант познакомился с моделью и начинающей актрисой Джеки Титоун, которой в картине была отведена небольшая роль официантки. У них сразу же закрутился бурный роман, в 2003 году они поженились, а его супруга ради Адама перешла в иудаизм. У Сэндлера и Титоун есть две дочери: Сэйди Мэдисон Сэндлер, 2006 г.р., и Санни Мэделин Сэндлер 2008 г.р.