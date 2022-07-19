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Адам Сэндлер

Adam Sandler
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер Adam Sandler
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Дата рождения
9 сентября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Личные связи
Бен Стиллер
Бен Стиллер
друзья и коллеги Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
друзья и коллеги
Биография Адама Сэндлера

Содержание:

Комедии с Адамом Сэндлером
Фильмы с Адамом Сэндлером
  - Адам Сэндлер – «Счастливчик Гилмор»
Драматические роли Адама Сэндлера
Личная жизнь Адама Сэндлера

Адам Сэндлер - американский комедийный актер, сценарист и продюсер, родился 9 сентября 1966 года в Бруклине, Нью-Йорк, в семье учительницы начальных классов Джуди Левин и инженера-электрика Стэнли Сэндлера, которые являются потомками еврейских эмигрантов из России. Помимо Адама в семье Сэндлер было трое детей – старшие брат Скотт и сестры Элизабет и Валери. Семья Сэндлера перебралась в Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, когда тому было пять лет. Комедийный талант будущей звезды Голливуда обнаружился еще в школьные годы, когда он устраивал розыгрыши для учителей и одноклассников. Тогда старший брат Адама уговорил того попробовать себя в жанре «стендап» в одном из бостонских клубов. Его выступление было настолько ярким, что он осознал, что хотел бы развиваться в сфере шоу бизнеса. Для этого после школы он поступил на курс в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, а во время обучения постоянно выступал в клубах и кампусах с юмористическими номерами. Затем Адам, стремясь улучшить свои актерские навыки, поступил в широко известную Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета, которую в свое время окончили Вуди Аллен, Вупи Голдберг, Мартин Скорсезе, Алек Болдуин и другие звезды большого кино.

Комедии с Адамом Сэндлером

Карьера Адама началась с работы на телевидении, где он впервые появился в 1980 году, снявшись в одном из эпизодов сериала «Шоу Косби», а в конце 1980-х был постоянным гостем игрового шоу «Remote Control» канала MTV. По окончания Школы искусств в 1988 году Сэндлер зарабатывал на жизнь юмористическими выступлениями в клубах Лос-Анджелеса, а в 1990 году его талант привлек внимание популярного комедианта Дэнниса Миллера, который порекомендовал его продюсерам шоу «Субботний вечер в прямом эфире», после чего чего Адам получил постоянную работу на ТВ – сперва в качестве автора сценария, затем и как актер.

Фильмы с Адамом Сэндлером

На большом экране Сэндлер дебютировал в 1989 году с комедией «Всех за борт», где он исполнил главную роль – молодого стендап-комика, во многом похожего на самого Адама. После того как картина получила прохладные отзывы, в том числе о его актерской игре, он на какое-то время забросил кино и был занят в телевизионных проектах, вернувшись на экраны в 1993 году в фильме «Яйцеголовые», снятому на основе скетчей из телешоу «Субботний вечер в прямом эфире», с теми же актерами. Затем с участием Сэндлера вышли ленты «Пустоголовые» (1993) и «Рождество психов» (1994), а в 1995 году на экраны кинотеатров вышла комедия «Билли Мэдисон» (1995), где Адам выступил не только исполнителем центральной роли, но и автором сценария. За роль в этой картине Сэндлер получил первую в жизни серьезную номинацию – на премию MTV Movie Awards в категории «лучшая комическая роль».

Адам Сэндлер – «Счастливчик Гилмор»

В 1996 году вновь вышел фильм по сценарию Адама, с ним в главной роли - комедия «Счастливчик Гилмор», - а одного из второстепенных персонажей сыграл Бен Стиллер. На этот раз критики были в восторге от фильма, а Сэндлер получил награду MTV Movie Award за лучшую драку, а также номинации на MTV Movie Awards за лучшую комическую роль и на Kid's Choice Awards за лучший фильм.

Еще одним ярким проектом в карьере Адама является фильм «Певец на свадьбе» (1998), где он исполнил заглавную роль, а его партнершей стала Дрю Берримор. Эта мелодраматическая комедия имела оглушительный успех, собрала в прокате более 123 миллионов долларов, уступив за первую неделю показа только фильму «Титаник». За свою роль в ленте комик получил номинацию на премию канала MTV за лучшую комедийную роль и лучший экранный дуэт и выиграл статуэтку за «Лучший поцелуй».

После несколько успешных проектов Адам ежегодно снимался в главных ролях фильмов. Так, его можно увидеть в лентах «Большой папа» (1999), «Никки, дьявол-младший» (2000), «Любовь, сбивающая с ног» (2002), «Миллионер поневоле» (2002), «Управление гневом» (2003), «Все или ничего» (2005), «Клик: С пультом по жизни» (2006) и «Чак и Ларри: Пожарная свадьба» (2007), «Не шутите с Зоханом» (2008), «Одноклассники» (2010) и сиквел «Одноклассники – 2» (2013), «Притворись моей женой» (2011), «Такие разные близнецы» (2011), «Папа-досвидос» (2012), «Смешанные» (2014), «Сапожник» (2014) и «Пиксели» (2015). Все эти картины пришлись по душе зрителям, и каждая из них собрала кассу не менее 120 миллионов долларов.

Драматические роли Адама Сэндлера

В карьере Адама также есть несколько работ, где зрители увидели его в непривычном амплуа драматического актера. К таким проектам относится романтическая драма с элементами комедии «Испанский английский» (2004), которая, хоть и провалилась в прокате, получила несколько номинаций на кинопремии, включая «Золотой глобус», фильм «Опустевший город» (2007), где также снималась Лив Тайлер, и трагикомедия «Приколисты» (2009), где актер сыграл успешного комедийного артиста, переосмысляющего свою жизнь после новости о тяжелом заболевании.

Личная жизнь Адама Сэндлера

На съемках комедии «Большой папа» комедиант познакомился с моделью и начинающей актрисой Джеки Титоун, которой в картине была отведена небольшая роль официантки. У них сразу же закрутился бурный роман, в 2003 году они поженились, а его супруга ради Адама перешла в иудаизм. У Сэндлера и Титоун есть две дочери: Сэйди Мэдисон Сэндлер, 2006 г.р., и Санни Мэделин Сэндлер 2008 г.р.

Интересные факты о Адаме Сэндлере

- Адам воспитывался в еврейских традициях и свободно говорит на иврите.

- В 1999 году он основал собственную продюсерскую компанию «Happy Madison Productions», название которой происходит из названий первых двух фильмов, принесших ему популярность - «Счастливчик Гилмор» («Happy Gilmore») и «Билли Мэдисон» («Billy Madison»).

- Сэндлер участвовал в озвучке мультфильмов: «Восемь безумных ночей» (1998), «Монстры на каникулах» (2012) и «Монстры на каникулах 2» (2015).

Фильмография Адама Сэндлера
Астронавт
Астронавт
приключения, драма, фантастика 2022, США
0.0
Прорваться в НБА
Прорваться в НБА
комедия, спорт 2022, США
7.0
Хэллоуин Хьюби
Хэллоуин Хьюби
комедия, мистика 2020, США
5.0
Неограненные алмазы
Неограненные алмазы
криминал, драма, комедия 2019, США
7.0
Убийство на яхте
Убийство на яхте
комедия, боевик, мелодрама 2019, США
6.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Неделя до...
Неделя до...
комедия 2018, США
5.0
Истории семьи Майровиц
Истории семьи Майровиц
комедия 2017, США
6.0
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Скаут Адам Сэндлер мотивирует молодого баскетболиста в первом тизере фильма «Прорваться в НБА» Продюсером ленты выступил Леброн Джеймс, а одну из главных ролей сыграл звезда НБА Хуан Эрнангомес.
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21 февраля 2022 11:13
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Бен Стиллер
Бен Стиллер Ben Stiller
друзья и коллеги Кевин Джеймс
Кевин Джеймс Kevin James
друзья и коллеги
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