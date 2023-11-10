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Побег из курятника 2
Chicken Run Sequel
Побег из курятника 2, 2023
2023 / Великобритания / Франция
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Жанр:
приключения
анимация
комедия
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о выходе в прокат
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 ноября 2023
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Сэм Фелл
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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