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Побег из курятника 2 Побег из курятника 2
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Chicken Run Sequel

Побег из курятника 2, 2023

2023 / Великобритания / Франция
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Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 ноября 2023
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Сэм Фелл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Побег из курятника 2 1 постер
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