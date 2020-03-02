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Крис Бак
Крис Бак
Chris Buck
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Дата рождения
25 октября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Криса Бака
Родился 25 октября 1960 года. Уичито, Канзас, США.
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Фильмография Криса Бака
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский
2019, США
8.0
Холодное торжество
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.0
Холодное сердце
приключения, анимация, семейный
2013, США
8.0
Лови волну!
анимация, семейный, комедия
2007, США
7.0
Тарзан
анимация
1999, США
8.0
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В «Холодном сердце 2» обнаружили отсылки к блокбастеру «Тор: Рагнарек» от Marvel
В интернете появился «честный трейлер» мультфильма.
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2 марта 2020 09:35
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