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Все части «Гадкий Я»
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Все части «Гадкий Я»

«Гадкий Я» – веселый мультфильм о добром злодее Грю, трех его приемных дочерях и неутомимых миньонах. Отзывы о мультфильме неоднозначные: его много критиковали за порой плоские, совсем недетские шутки, и хвалили за великолепную анимацию, интересный сюжет и динамичность.

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Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
0.0
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
2022, США / Франция / Япония
Гадкий я 3
Гадкий я 3
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, комедия, анимация
2017, США
Миньоны
Миньоны
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, анимация, семейный
2015, США
Гадкий я 2
Гадкий я 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, семейный
2013, США
Гадкий я
Гадкий я
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2010, США
Сбросить
Жанр
Все Анимация Фантастика Приключения Комедия Семейный
Страна
Все США Франция Япония
Год
Все 2010-2019 2020-2022

Мультфильм состоит из трех основных частей и спин-оффа «Миньоны». Все части сняты американской анимационной киностудией Illumination в период с 2010 по 2017 годы.

В какой последовательности смотреть все части мультфильма «Гадкий Я»

«Миньоны»

Чтобы узнать, как началась история забавных желтых существ и почему они встретились с Грю, в первую очередь следует посмотреть приквел «Миньоны». Он вышел в 2015 году и заработал больше, чем все остальные части мультфильма: кассовые сборы превысили миллиард долларов.

По сюжету, предки миньонов – одноклеточные организмы желтого цвета – появились на нашей планете вместе с другими простейшими формами жизни. Как и остальные живые существа, они прошли сложнейший путь эволюции, пока не стали настоящими миньонами.

Миссия миньонов – помогать самым гадким и коварным злодеям. Но помощь их весьма сомнительна: ни один из злодеев, о котором они заботились, не прожил на планете долго. Так, среди их подопечных были тиранозавр Рекс, фараоны Древнего Египта, граф Дракула. Миньонам жизненно необходимо заботиться: без злодея, которому можно служить, они чахнут и болеют. Когда желтые существа поняли, что остались одни, они решили рвануть за большими приключениями и найти нового подопечного. Так три отважных миньона Кевин, Боб и Стюарт отправились в Нью-Йорк на конференцию злодеев.

По пути миньоны встречают злодейку Скарлет, помогают королеве Елизавете и знакомятся с еще маленьким Грю. Что выйдет из этой истории? Зрителей ждет захватывающий сюжет и интересная развязка.

«Гадкий Я»

«Гадкий Я» – первая часть мультфильма, но смотреть ее лучше после приквела «Миньоны». Она вышла в 2010 году. Кассовые сборы превысили 543 миллиона долларов.

Грю – некрасивый, но добрый и покладистый герой мультфильма, который мечтает о статусе великого злодея. Перед ним стоит масштабная цель: Грю желает уменьшить и выкрасть Луну. В этом ему помогут миньоны, армию которых он собирает вокруг себя.

Но жизненные обстоятельства мешают его планам. Герой удочеряет очаровательных девочек, а конкуренты пытаются всячески не допустить его к славе и не дают осуществить задуманное.

«Гадкий Я 2»

Вторая часть мультфильма – «Гадкий Я 2» выпущен летом 2013 года. Она собрала 970 миллионов долларов и тысячи восторженных отзывов со всего мира. Теперь Грю – злодей в отставке. Он временно отошел от дел, живет тихой семейной жизнью и пытается заработать законными способами. Но зло все также активно: в один момент становится известно, что секретные лаборатории в Арктике захватили. Кто? Это следует узнать Грю и миньонам, которых нанимает Антизлодейская Лига.

«Гадкий Я 3»

Премьера третьей части мультфильма «Гадкий Я 3» состоялась в 2017 году. Выход этой картины ждали поклонники миньонов со всего света, поэтому кассовые сборы оказались ожидаемо высокими и составили более миллиарда долларов. Грю становится секретным агентом одной государственной компании. Люси, агент Антизлодейской лиги, с которой зрители познакомились во второй части, вышла замуж за Грю, и вместе они продолжают воспитывать девочек. Но злодеи бывшими не бывают, поэтому наслаждаться спокойным семейным счастьем супругам пришлось не долго. Мир узнает о новом преступнике Бальтазаре Брейке, который планирует украсть самый дорогой в мире бриллиант.

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