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Кристофер Минц-Плассе

Christopher Mintz-Plasse
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse
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Дата рождения
20 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофер Минц-Плассе

Родился 20 июня 1989 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Кристофер Минц-Плассе
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Охота на работу
Охота на работу
комедия 2016, США
5.0
Соседи. На тропе войны
Соседи. На тропе войны
комедия 2014, США
6.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
7.0
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези 2014, США
6.0
Муви 43
Муви 43
комедия 2013, США
5.0
Пипец 2
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия 2013, США / Великобритания
7.0
С кем переспать?!!
С кем переспать?!!
комедия 2013, США
5.0
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Энгаури Райс, Гейтен Матараццо и Кристофер Минц-Плассе сыграют главные роли в комедии «Общество Онор» Съемки уже начались, а премьера состоится на Paramount+.
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19 января 2022 16:31
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