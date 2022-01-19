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Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
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Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
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Дата рождения
20 июня 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кристофер Минц-Плассе
Родился 20 июня 1989 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кристофер Минц-Плассе
Горе-творец
драма, комедия
2017, США
7.0
Охота на работу
комедия
2016, США
5.0
Соседи. На тропе войны
комедия
2014, США
6.0
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
7.0
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези
2014, США
6.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
7.0
С кем переспать?!!
комедия
2013, США
5.0
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Энгаури Райс, Гейтен Матараццо и Кристофер Минц-Плассе сыграют главные роли в комедии «Общество Онор»
Съемки уже начались, а премьера состоится на Paramount+.
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19 января 2022 16:31
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