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Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Постер к сериалу Бриджертоны
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
13 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Бриджертоны
Бриджертоны (2020 - …) Bridgerton 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Бриджертоны» — многосерийное костюмное шоу, снятое в жанре исторической драмы. В основу сюжета лег одноименный литературный первоисточник. Действие разворачивается в британской столице в не очень далеком прошлом. Главные герои — восемь сестер и братьев из семьи Бриджертон. Каждый из них пытается построить успешную жизнь в высшем обществе, сталкивается со своими первыми трудностями и решает первые по-настоящему взрослые проблемы. И, конечно же, Бриджертоны встречают первую любовь, которая далеко не всегда оборачивается счастьем.

Бриджертоны - трейлер второго сезона
Бриджертоны
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс Lady Whistledown
Клаудия Джесси
Клаудия Джесси Eloise Bridgerton
Джонатан Бэйли
Джонатан Бэйли Anthony Bridgerton
Фиби Дайневор
Фиби Дайневор Daphne Bridgerton
Реге-Жан Пейдж
Реге-Жан Пейдж Simon Basset
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Бриджертоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Бриджертоны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Бриджертоны
Кадры из сериала
Интересные факты

В основу сюжета легла серия любовных романов писательницы Джулии Куин. Цикл выходил с 2000 по 2013 год и насчитывает девять произведений. Каждая книга посвящена отдельному представителю клана Бриджертон.

Шоураннером выступила Шонда Раймс, создательница медицинской мыльной оперы «Анатомия страсти», юридического триллера «Как избежать наказания за убийство» и политической драмы «Скандал». «Бриджертоны» — первый крупный проект Раймс для стриминга Netflix.

При подборе актеров использовался метод «слепого кастинга», исключающий влияние цвета кожи и расы на итоговое решение. Так, женой Георга III оказалась темнокожая Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая в исполнении Голды Рошевель, а главную роль герцога играет Реге-Жан Пейдж из Зимбабве.

«Бриджертоны» — наиболее просматриваемое шоу Netflix в истории стриминговой платформы. За 28 дней костюмную любовную сагу посмотрели свыше 80 миллионов аккаунтов.

В сериале звучат каверы сразу нескольких современных песен, включая хиты Maroon 5 и Билли Айлиш.

По словам Фиби Дайневор, в первом сезоне Дафна сменила 104 костюма. В общей сложности дизайнер Эллен Мирожник разработала для «Бриджертонов» свыше 7500 нарядов.

Бесси Картер, играющая Пруденс Фезерингтон, является дочерью Имелды Стонтон и Джима Картера, которые снялись в исторической костюмированной драме «Аббатство Даунтон».

Полли Уокер и Фиби Дайневор ранее играли мать и дочь в британском телесериале «Жены заключенных».

Джеймс Флит появлялся в экранизации произведения Джейн Остин «Разум и чувства» (1995), тогда как Полли Уокер снималась в кинокартине «Эмма» (1996) по одноименному роману той же писательницы.

До утверждения на роль Никола Кохлан не читала ни одного романа цикла.

Сериал был продлен на третий и четвертый сезоны еще до старта производства второго.

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