Интересные факты

В основу сюжета легла серия любовных романов писательницы Джулии Куин. Цикл выходил с 2000 по 2013 год и насчитывает девять произведений. Каждая книга посвящена отдельному представителю клана Бриджертон.

Шоураннером выступила Шонда Раймс, создательница медицинской мыльной оперы «Анатомия страсти», юридического триллера «Как избежать наказания за убийство» и политической драмы «Скандал». «Бриджертоны» — первый крупный проект Раймс для стриминга Netflix.

При подборе актеров использовался метод «слепого кастинга», исключающий влияние цвета кожи и расы на итоговое решение. Так, женой Георга III оказалась темнокожая Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая в исполнении Голды Рошевель, а главную роль герцога играет Реге-Жан Пейдж из Зимбабве.

«Бриджертоны» — наиболее просматриваемое шоу Netflix в истории стриминговой платформы. За 28 дней костюмную любовную сагу посмотрели свыше 80 миллионов аккаунтов.

В сериале звучат каверы сразу нескольких современных песен, включая хиты Maroon 5 и Билли Айлиш.

По словам Фиби Дайневор, в первом сезоне Дафна сменила 104 костюма. В общей сложности дизайнер Эллен Мирожник разработала для «Бриджертонов» свыше 7500 нарядов.

Бесси Картер, играющая Пруденс Фезерингтон, является дочерью Имелды Стонтон и Джима Картера, которые снялись в исторической костюмированной драме «Аббатство Даунтон».

Полли Уокер и Фиби Дайневор ранее играли мать и дочь в британском телесериале «Жены заключенных».

Джеймс Флит появлялся в экранизации произведения Джейн Остин «Разум и чувства» (1995), тогда как Полли Уокер снималась в кинокартине «Эмма» (1996) по одноименному роману той же писательницы.

До утверждения на роль Никола Кохлан не читала ни одного романа цикла.

Сериал был продлен на третий и четвертый сезоны еще до старта производства второго.