Бенжамен — преподаватель актерского мастерства. Он готовит своих учеников к поступлению в консерваторию, когда неожиданно ему ставят страшный диагноз. Теперь Бенжамену и его матери предстоит непредсказуемое путешествие к принятию происходящего, в котором важной опорой для них становятся доктор и его ассистентка. На четыре сезона четыре жизни тесно переплетаются в симфонии общих эмоций и открытий.
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