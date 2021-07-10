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Постер фильма После меня
6.7
После меня - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы После меня
6.7

После меня

, 2021
De son vivant
Франция, Бельгия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма После меня
6.7
После меня - Дублированный трейлер
После меня  Дублированный трейлер

О фильме

Бенжамен — преподаватель актерского мастерства. Он готовит своих учеников к поступлению в консерваторию, когда неожиданно ему ставят страшный диагноз. Теперь Бенжамену и его матери предстоит непредсказуемое путешествие к принятию происходящего, в котором важной опорой для них становятся доктор и его ассистентка. На четыре сезона четыре жизни тесно переплетаются в симфонии общих эмоций и открытий.

В ролях

Катрин Денев
Катрин Денев
Crystal Boltanski
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Benjamin Boltanski
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс
Eugénie
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Anna
Гэбриэль А. Сара
Dr. Eddé
Оскар Морган
Léandre
Лу Лампрос
Lola
Клеман Дюколь
William, le musicothérapeute
Ольга Муак
Ольга Муак
Gladys, l'infirmière
Marc Fauveau
Le jeune notaire
Режиссер Эмманюэль Берко
Сценарист Эмманюэль Берко, Марсия Романо
Композитор Эрик Нево
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 марта 2022
Премьера в мире 10 июля 2021
Дата выхода
24 ноября 2021 Бельгия
9 июня 2022 Бразилия 14
20 апреля 2024 Вьетнам
20 января 2022 Германия 12
15 октября 2021 Мексика
16 июля 2021 Нидерланды 12
31 марта 2022 Сингапур NC16
24 ноября 2021 Франция U
7 октября 2022 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $1 222 483
Производство Les Films du Kiosque, StudioCanal, France 2 Cinéma
Другие названия
De son vivant, Peaceful, Enquanto Vivo, In Liebe lassen, Amíg lehet, De son vivant: Peaceful, Dopóki żyję, Es su vida, In His Lifetime, Mientras esté vivo, Žít až do konce, Докато си жив, После меня, 好好說再見, 愛する人に伝える言葉

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 22 ноября 2022

Трейлеры фильма

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После меня - Дублированный трейлер
После меня Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
25 ноября 2022 15:00 Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны семейки Аддамс, посмеяться над культом молодости, похитить известного артиста и отправиться к морю.   

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