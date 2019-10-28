Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Война миров
Постер к сериалу Война миров
Постер к сериалу Война миров
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Война миров
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Война миров
Война миров (2019 - …) War of the Worlds 16+
Год выпуска 2019
Страна Франция
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Canal+
Продолжительность 13 часов 20 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Война миров» — научно-фантастическое шоу, в основу которого легло одноименное классическое произведение. События происходят в недалеком будущем: французскому ученому Кэтрин Дюран, которая работает в обсерватории радиоастрономии, удается поймать мистический сигнал, идущий из самых глубоких уголков космического пространства. Женщина уверена, что нашла доказательство существования внеземной жизни. Однако через пару дней после того, как Дюран раскрывает эту информацию всему миру, планету атакуют враждебные инопланетяне. Оставшаяся в живых горстка людей пытается смириться с потерей близких...

Война миров - дублированный трейлер
Война миров
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ховард Оверман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн Helen Brown
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн Bill Ward
Гийом Гуи
Гийом Гуи Noah Dumont
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер Catherine Durand
Наташа Литтл
Наташа Литтл Sarah Gresham
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Война миров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Война миров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Война миров
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши