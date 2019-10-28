«Война миров» — научно-фантастическое шоу, в основу которого легло одноименное классическое произведение. События происходят в недалеком будущем: французскому ученому Кэтрин Дюран, которая работает в обсерватории радиоастрономии, удается поймать мистический сигнал, идущий из самых глубоких уголков космического пространства. Женщина уверена, что нашла доказательство существования внеземной жизни. Однако через пару дней после того, как Дюран раскрывает эту информацию всему миру, планету атакуют враждебные инопланетяне. Оставшаяся в живых горстка людей пытается смириться с потерей близких...