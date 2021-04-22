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Матье Амальрик
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
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Матье Амальрик
Mathieu Amalric
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Дата рождения
25 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Рост
168 см
Биография Матье Амальрика
Родился 25 октября 1965. Нёйи-сюр-Сен, Франция.
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Фильмография Матье Амальрика
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия
2021, США
7.0
Кислород
фантастика, триллер
2021, США / Франция
6.0
Кислород
драма, фэнтези, фантастика
2021, Франция / США
6.0
Звук металла
драма, мюзикл
2020, США / Бельгия
7.0
Офицер и шпион
драма, триллер, исторический
2019, Франция
7.0
Непотопляемые
комедия
2018, Франция
6.0
Призраки Исмаэля
драма
2017, Франция
6.0
Барбара
биография
2017, Франция
6.0
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Netflix представил трейлер научно-фантастического хоррора «Кислород»
От создателя «Зеркал» и «У холмов есть глаза».
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22 апреля 2021 10:52
Netflix представил трейлер научно-фантастического триллера о выживании «Кислород»
Фильм в духе «Погребенного заживо» выйдет в мае.
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11 марта 2021 10:53
Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков» снимется в новом триллере Александра Ажа
Первоначально главную роль должна была получить Нуми Рапас.
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24 июля 2020 13:09
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