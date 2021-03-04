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Ален Шаба
Ален Шаба
Alain Chabat
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Ален Шаба
Alain Chabat
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Дата рождения
24 ноября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Ален Шаба
Родился 24 ноября 1958 года. Оран, Алжир.
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Фильмография Ален Шаба
Невероятно, но правда
комедия
2022, Франция
7.0
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези
2021, Франция / Бельгия
5.0
#Яздесь
комедия
2019, Франция / Бельгия
5.0
Санта и компания
комедия, семейный
2017, Франция
6.0
Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения
2014, Франция
7.0
Реальность
комедия
2014, Франция
6.0
Пена дней
драма, фэнтези
2013, Франция
6.0
Холостяки в отрыве
комедия
2013, Франция
5.0
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4 марта 2021 16:08
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