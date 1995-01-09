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Никола Пельтц Бекхэм
Никола Пельтц Бекхэм
Nicola Peltz Beckham
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Награды и номинации
Никола Пельтц Бекхэм
Nicola Peltz Beckham
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Дата рождения
9 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Никола Пельтц Бекхэм
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Фильмография Никола Пельтц Бекхэм
Пара на праздники
комедия
2020, США
6.0
Обратные дороги
криминал, драма, триллер
2018, США
6.0
Трансформеры: Эпоха истребления
фантастика, боевик
2014, США
7.0
Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный
2010, США
7.0
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
комедия, семейный
2006, США
6.0
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