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Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Léa Drucker
О персоне
Фильмография
Леа Дрюкер
Léa Drucker
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Дата рождения
23 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Леа Дрюкер
Родилась 23 января 1972 года. Кан, Франция.
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Фильмография Леа Дрюкер
Невероятно, но правда
комедия
2022, Франция
7.0
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
7.0
Любовное письмо
комедия, драма, мелодрама
2021, Франция
6.0
Опека
драма
2018, Франция
7.0
Общественное место
комедия, драма
2018, Франция
5.0
Новости с планеты Марс
комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
Синяя комната
криминал, триллер
2014, Франция
6.0
Мужчина всей жизни
драма
2006, Франция / Италия
6.0
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